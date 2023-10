Der Chef vom KI-Bot ChatGPT warnt ausdrücklich, warum ihr aktuell keine Bitcoin kaufen solltet

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Hinzu kommt, dass der Kurs vom Bitcoin im Vergleich zum Juli 2023, seinem letzten Höchststand, deutlich niedriger liegt und viele spekulieren, dass der Kurs in den kommenden Monaten weiter sacken wird. Das liegt vor allem an der US-Regierung und möglichen Regulierungen.

Ich bin enttäuscht über das, was die US-Regierung in letzter Zeit getan hat, aber der Krieg gegen Krypto, von dem ich denke, dass wir ihn nicht aufgeben sollen, wir werden [Bitcoin und Krypto] kontrollieren, macht mich ziemlich traurig über das Land. Ich bin sehr besorgt darüber, wie weit der Überwachungsstaat hier gehen könnte.

In einem Podcast mit Jo Rogan erklärt er, dass er besorgt sei, wie die US-Regierung mit dem Bitcoin und anderen Kryptowährungen umgehen würde. So meint er (via forbes.com ):

Sam Altman, der Geschäftsführer und Erfinder des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, warnt, dass die US-Regierung einen „Krieg“ gegen Kryptowährungen führt und Bitcoin „kontrollieren“ will. Aus diesem Grund sollte man vorsichtig sein, ob man wirklich in diese Währung investieren möchte. Auch mit Blick auf den derzeit stark schwankenden Kurs des Bitcoins wäre eine Investition nicht empfehlenswert.

