Justin Bieber verliert 1 Million $, weil er auf den Trend setzte, den die Gaming-Industrie uns andrehen wollte

2021 waren NFTs ein riesiges Thema und gefühlt jeder wollte ein Stück vom Kuchen abhaben. Auch einige Prominente und Twitch-Streamer ließen sich zu einer Investition verleiten. Doch nicht für alle lief das gut.

Was war das für ein Trend? 2021 kam wohl niemand an NFTs (Non-Fungible Tokens) vorbei. Dabei handelt es sich quasi um digitale Sammel-Objekte. Das können Fotos, Videos, Audiodateien oder eben Items in einem Spiel sein.

Schnell erreichte der Trend die Spieleindustrie. NFTs und die zugrundeliegende Blockchain-Technologie sollten die nächste große Entwicklung im Gaming sein. Gleich mehrere neue Spiele sollten auf der Technologie basieren.

Die Idee dahinter fällt wohl unter die Beschreibung „zu schön, um wahr zu sein“. Statt Unsummen in ihre Lieblingsspiele zu stecken, sollten Gamer in der Lage sein, beim Zocken Geld zu verdienen. Zahlreiche Influencer bewarben solche „Play to Earn“-Spiele oder wollten sogar ihre eigenen Titel auf den Markt bringen.

Das Action-MMORPG Warrior setzte auf NFTs.

NFTs versprachen das schnelle Geld

Was war der Reiz von NFTs? Ob in Spielen oder in Form von gezeichneten Affen: NFTs wurden als lohnende Investition präsentiert. Wer es damals verpasst hatte, Bitcoins für ein bisschen Kleingeld zu kaufen, sollte mit NFTs nochmal eine Chance bekommen.

Auch viele Prominente und sogar Twitch-Streamer sprangen auf den Trend auf. Stellvertretend für den Hype um NFTs steht wohl für viele der Bored Ape Yacht Club. Die zufällig generierten Affen-JPEGs wurden zu begehrten Sammlerstücken.

Der Wert der bunten Bildchen schoss in die Höhe und es bildete sich sogar eine Art Community um sie herum. Wer etwas auf sich hielt, änderte sein Profilbild in den sozialen Netzwerken zu einem Bild des frisch erworbenen Affen.

Mitglied dieses exklusiven Clubs war auch der kanadische Sänger Justin Bieber. Aber auch im deutschen Raum sah man die Affen überall: MontanaBlack etwa handelte sich Kritik ein, als er ein NFT von einem Affen mit Hakenkreuz-Armbinde verloste.

So viel verloren Promis mit ihren Investitionen

Wie liefen die Investitionen? Für Justin Bieber lief es wohl nicht so gut. Wie die US-Seite Dexerto in einem Tweet mitteilte, habe der 29-Jährige im vergangenen Jahr mehr als 1,3 Millionen US-Dollar für das NFT eines Affen mit Dreitagebart ausgegeben. Jetzt sei es nur noch 59.000 $ wert.

Das NFT hat also 95 % seines Wertes verloren.

Justin Bieber war allerdings nicht der einzige Promi, der sich sozusagen zum Affen machte: Die französischen Kollegen von Jeuxvideo haben eine Liste zusammengestellt, die zeigt, wie viel die Stars und Sternchen mit ihren Investitionen verloren haben.

Der Fußballer Neymar soll zwei NFTs für 341.850 € und 406.350 € gekauft haben. Der Verlust wird auf 274.850 € und 339.350 € geschätzt.

Tennis-Ass Serena Williams soll umgerechnet 327.600 € für ein NFT bezahlt haben, das schätzungsweise 260.600 € an Wert verloren hat.

Rapper Eminem ist mit einem geschätzten Verlust von 340.385 € bei einer Investition von 407.385 € dabei.

Der kontroverse YouTuber Logan Paul soll nur 91.800 € ausgegegeben und schätzungsweise 24.800 € verloren haben.

Die vollständige Liste findet ihr bei Jeuxvideo.

2021 war wohl das Jahr, in dem Börsen-Spekulationen den Mainstream erreichte. Viele träumten davon, mit einer geschickten Investition das ganz große Geld zu machen: ob mit NFTs, Krypto-Währung oder den Aktien der bekannten Ladenkette GameStop:

