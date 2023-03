Vater zwingt 12-jährigen Sohn, die Schule zu schwänzen und 17 Stunden zu spielen – Erwischte ihn beim verbotenen, nächtlichen Zocken

In China will ein Vater seinen Sohn davon abbringen, heimlich nachts zu zocken – Dafür wählt er fragwürdige Methoden.

Seit 2021 gelten in China starke Beschränkungen für Gaming bei Minderjährigen. Freitags, samstags und sonntags dürfen Minderjährige in China für jeweils eine Stunde zocken, von 20:00 bis 21:00 Uhr (via ZDF).

Die Regierung will damit die Abhängigkeit von Kindern und Jugendlichen von Online-Spielen verringern. Ihnen zufolge sorgt Gaming für eine nachlassende Sehfähigkeit, schlechtere Noten und zu wenig körperliche Betätigung.

12-Jähriger muss 17 Stunden am Stück zocken

Ein 12-jähriger Junge aus China hat es doch nachts ins Internet geschafft. Als sein Vater ihn beim Zocken erwischt, wählt dieser eine Bestrafung, die eher untypisch erscheint: Er sagte seinem Sohn, dass er den ganzen Tag spielen könne ohne aufzuhören (via Metro).

Pausieren durfte der Sohn dann weder zum Schlafen, noch für die Schule – so die Bedingungen des Elternteils.

Daraufhin spielte das Kind für 17 Stunden pausenlos durch. Schließlich wurde ihm übel und es brach in Tränen aus. Als der Junge seinem Vater weinend versprach, nie wieder heimlich zu zocken, sah dieser seinen Kampf als “gewonnen” und teilte die Geschichte auf Douyin, dem chinesischen Tiktok.

Der Vater erklärt, dass diese Methode bei seinem Sohn funktioniere, da er ein gehorsames Kind sei und gute Noten habe. Anderen Eltern rät er zur Vorsicht (via Jeuxvideo).

Was haltet ihr von der "Methode" des Vaters, seinem Sohn das verbotene, nächtliche Zocken auszutreiben? Was denkt ihr über die Einschränkungen für zockende Minderjährige in China? Wie viel durftet ihr als Kind online spielen? Wären eure Eltern je auf so eine Idee gekommen?