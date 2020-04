Valorant-Entwickler zerstörten CS:GO-Pros – Wie konnte das passieren?

Der Team-Shooter Valorant ist bei Top-Streamern wie shroud und Summit1g außerordentlich beliebt. Daher gab es kurz nach Beta-Launch ein Match der Top-Streamer gegen die Entwickler. Das ging für die Streamer nicht gut aus. Aber warum?

Welche Streamer waren am Start? Ein Tag nach dem Start der Beta am 8. April 2020 verabredeten sich 5 Top-Streamer zu einem Match gegen die Entwickler von Valorant. Die Streamer waren:

Micheal „shroud“ Grzesiek

Tyler „Skadoodle” Latham

Jaryd „summit1g” Lazar

Coby „Dizzy” Meadows

Erik „Fl0m” Flom

Warum war dieses Line-up so vielversprechend? Alle 5 Streamer waren oder sind noch in Counter Strike als Profis unterwegs und gelten nach wie vor als sehr gute Shooter-Spieler. So gilt shroud aufgrund seiner Zielgenauigkeit sogar als „Menschlicher Aimbot“ und Dizzy dominierte damals in Apex Legends gnadenlos. Es wurde also allgemein in der Community davon ausgegangen, dass sie die armen Entwickler ordentlich abziehen würden.

Before today, the best VALORANT players also happened to work on our team. Let's see how our devs fare against some of the best in the world. Tune in tonight, April 8 @ 7pm PT on @summit1g @shroud @Ska @dizzy or @fl0mtv's streams to see if we can beat them at… our own game. — VALORANT (@PlayVALORANT) April 8, 2020

Wie ging das Match Streamer vs. Entwickler aus? Doch das Gegenteil war der Fall: Die Entwickler dominierten die beiden gespielten Matches auf extreme Weise und ließen den Streamern kaum Luft. Jedes der 3 gespielten Matches ging brutal für die Streamer aus:

Bind: 13:3

Haven: 13:5

Split: 13:2

Hier seht ihr eine Aufzeichnung des berüchtigten Matches der Streamer gegen die Entwickler.

Darum hatten die Streamer keine Chance

So spielten die Entwickler: Während die Herausforderer allesamt sehr gute Spieler in Counter Strike sind oder waren, hatte das Entwicklerteam mit dem früheren Profi und jetzigen Map-Designer Volcano ebenfalls einen Top-Spieler am Start. Dazu kam noch Nick Wu, der allerdings seine Sporen als Profi in dem MOBA League of Legends verdient hatte.

Dennoch war die Erfahrung, welche die Entwickler in ihrem Spiel hatten, wohl viel mehr wert als der reine Skill der Streamer um shroud, Summit1g oder Dizzy.

Die folgenden Schlüsse lassen sich aus dem Match schließen:

Map-Kenntnis ist in Valorant wichtig, um klug taktisch agieren zu können. Denn durch Teleporter und Abkürzungen kann ein erfahrener Spieler seinen Gegnern in den Rücken fallen oder Hinterhalte legen. Zusammen mit diversen Aufklärungs-Skills der Agenten entsteht so ein großer Vorteil.

Das Wissen um die Fähigkeiten der Agenten im Zusammenspiel mit der Map ist ein Riesen-Vorteil. So konnte Volcano beispielsweise mit der neuen Heldin Raze dank klug plazierter Sprengladungen und der Ultimate-Rakete dominieren. Summit regte das so sehr auf, das er sogar die Löschung von Raze verlangte.

Außerdem ist es nicht jedem klar, dass bestimmte Helden, wie Jett, dank ihrer Skills Orte erreichen können, die sonst keiner aufsuchen kann. Das kann Unwissenden Gegnern schnell den Tod bringen, wenn sie aus einem unbekannten Winkel beschossen werden.

Da die Skills vieler Helden, beispielsweise Eiswände oder dicke Raketen, die enge Stellen zu Todesfallen machen, haben sie bei guter taktischer Anwendung das Potenzial, ein Spiel zu entscheiden.

Valorant: Die besten Agenten für den Einstieg und was sie so gut macht

Die Profis hatten Valorant gerade Mal ein paar Tage gespielt und wussten daher noch nicht alle Tricks und Kniffe. Daher sagte shroud am Ende der Runde auch lakonisch „Wir sitzen gerade wieder alle im Klassenzimmer.“

Damit ihr in Valorant schnell gute Spieler werdet, sind Übung und Routine unerlässlich. Doch es schadet auch nicht, wenn ihr ein paar Kniffe kennt, die das Spiel leichter machen. Lest dazu am besten unseren kleinen Guide mit 11 Tipps und Tricks, die man gleich von Anfang an in Valorant wissen sollte. So könnt ihr womöglich früh den ein oder anderen Sieg abziehen.