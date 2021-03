Alle fordern: Neue Heldin in Valorant darf unmöglich so erscheinen – Erscheint genau so

Der Taktik-Shooter Valorant hat mit Astra seinen 15. spielbaren Agenten bekommen. Die neue Heldin hat schon vor ihrem Release für Stirnrunzeln bei vielen Spielern gesorgt: sie sei einfach zu stark und müsste generft werden. Jetzt ist sie aber genau so im Spiel, wie viele befürchtet haben.

Was ist das für eine Heldin? Astra, die Taktikerin aus Ghana, spielt mit kosmischen Kräften und kommt wohl einem Magier in Valorant am nächsten. Sie besitzt eine Astralform, in der sie Sterne platzieren kann, die ihr mit anderen Fähigkeiten zu verschiedenen Eigenschaften verhelfen:

Astralform/Kosmische Spaltung (X): Aktiviert die Astralform, in der Astra die ganze Karte von oben sieht und Sterne platzieren kann. Mit aufgeladener Kosmischer Spaltung verbindet Astra zwei Punkte zu einer unendlichen Wand, die Schüsse blockt und Geräusche dämpft.

Nova Impuls (Q): Lässt einen Stern einen Impuls aussenden, der Gegner im Wirkungsbereich betäubt.

Sternnebel (E): Verwandelt einen Stern in Nebel (Rauch).

Gravitationsbrunnen (C): Lässt einen Stern Gegner in der Umgebung anziehen und macht sie durch eine Explosion „verletzlich“.

Der Gameplay-Trailer von Astra.

In ihrer Astralform kann Astra über die Karte reisen und sich diverse Dinge ansehen. Sie sieht zwar weder Gegner noch die meisten Gegenstände, aber trotzdem hat sie einen entscheidenden Vorteil für ihr gesamtes Team.

Astralform ist zu stark – Wann kommt ein Nerf?

Das ist das Problem: Astra kann in der Astralform den Spike sehen, wenn er platziert wurde. Dieser bewegt sich, wenn Gegner versuchen, ihn zu entschärfen. Diese Bewegung kann sie ebenfalls sehen – ohne dabei selbst gesehen zu werden. Sie weiß also nicht nur, wo sich der Spike befindet, sondern auch, was mit ihm passiert.

Das führt dazu, dass sie ihrem Team genau sagen kann, wenn Gegner sich gerade am Spike zu schaffen machen oder ob sie das alles nur antäuschen und eine Falle stellen wollen. Dieses Detail wurde bereits im Vorfeld von vielen Spielern kritisiert (via reddit).



Der Shooter-Profi und Streamer shroud etwa sagte am Tag vor ihrem Release: „Wenn Astra in ihrem aktuellen Zustand morgen erscheint, ohne irgendwelche Änderungen, wird sie vollkommen kaputt [zu stark] sein. Der Fakt, dass sie [den Spike] sehen kann, ist eine riesige Sache. Das muss sich auf jeden Fall ändern.“ (via Twitch)

Wird das noch geändert? Vermutlich ja. Es gibt zwar noch keine konkreten Pläne, aber der Riot-Mitarbeiter Altombre hat sich bereits in die Diskussion auf reddit eingemischt. Er sagt:

Den Zustand der Bombenentschärfung in der Astralform zu sehen? Ja, wir mögen dieses Verhalten nicht und wägen gerade die Optionen ab. Ich bin mir nicht sicher, wie leicht oder schwierig es ist, das zu ändern, weil ich kein Programmierer bin. Also kann ich gerade keine zeitlichen Versprechen machen, aber wir sind keine Fans von diesem Verhalten und schauen, was wir tun können. Altombre via reddit

In der Zwischenzeit wird Astra aber in genau dieser Form im Spiel bleiben. Wann es zu einem Fix kommt, steht noch aus. Ihr solltet so lange also dringend darauf achten, ob Astra noch im Gegnerteam lebt, wenn ihr den Spike entschärfen wollt.