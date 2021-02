5-Jähriger zieht 4 Gegner in Valorant ab, läuft dann aufgeregt zu Papi

Das sagt der Vater: Der Vater selbst ist stolz auf seinen Sohn. So soll Foopa bereits Videospiele zocken, seitdem er einen Controller halten kann. Er soll mehrere Spiele mögen, sich zuletzt aber in Valorant verliebt haben.

Was macht den Clip so besonders? Neben der starken Runde, die der 5-Jährige gespielt hat, wird der Clip vor allem für die süße Reaktion im Anschluss gefeiert. Nach der Runde ist der junge Spieler ganz aufgeregt und man merkt, wie er den Kampf langsam verarbeitet.

