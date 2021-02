Wenn Streamer auf Twitch gebannt werden, dann meist, weil sie etwas tun, das gegen die Richtlinien der Streaming-Plattform verstößt. Anders nun bei Chris ‘AirsoftPhatty’ LaFon. Der kassierte einen Bann, weil er zu wenig getan hat.

Was ist da los? Die große Streamingplattform Twitch kündigte im Dezember neue Regeln für den Zuschauer-Chat und den Umgang mit Hassrede und Belästigung in seinen Streams an. Die neuen Richtlinien gingen am 22. Januar online und offenbar werden nun immer mehr Streamer gebannt, die zu wenig oder gar nicht auf das Verhalten ihres Chats und ihrer Community achten.

Nun hat es das erste Mal einen größeren Streamer erwischt – Chris „AirsoftPhatty“ LaFon. Der Streamer hatte um die 70.000 Follower, war meist in der Kategorie „Just Chatting“ unterwegs und ihm schauten im Schnitt 150 Leute zu (via twitchtracker.com). Er kassierte nun einen Perma-Bann für seinen Kanal.

Neues Regelwerk zu Hassrede und Belästigung führt zu ersten Banns

Warum wurde er gebannt? Auf Twitter postete der Streamer den Grund für seinen Bann. Twitch bannte ihn demnach wegen „Unmoderiertem hasserfüllten Inhalten“:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Der exakte Grund bleibt dabei vorerst unklar. Twitch gibt in seiner Bann-Nachricht an den Streamer drei mögliche Szenarien an:

Zulassen von Text-zu-Sprache-Donations, die hasserfüllte Symbole enthalten

Den Usern im Chat ermöglichen, hasserfüllte Beleidigungen zu spammen, ohne die Nachrichten durch entsprechende Moderation zu entfernen

Zulassen, dass von Zuschauern eingereichte Videos, die sich auf eine fremdenfeindliche Ideologie stützen, im Stream abgespielt werden

AirsoftPhatty fragte in dem Tweet auch direkt, ob ihm jemand beim Moderieren helfen kann. Der Bann kam zwar überraschend, doch es scheint für ihn klar zu sein, dass es dabei um seinen unmoderierten Chat geht.

Twitch erwartet eine Moderation der Community

Was bedeutet das für andere Streamer? Die Moderation der Community und besonders des Streaming-Chats ist für viele große Streamer eine Selbstverständlichkeit. Doch schwierig wird es im semiprofessionellen Bereich wie zum Beispiel bei AirsoftPhatty mit seinen knapp 70.000 Followern.

Kleinere Streamer müssen in Zukunft mehr auf das Verhalten in ihrem Chat achten, um nicht Gefahr zu laufen, ihren Kanal permanent zu verlieren. In den Twitch-Richtlinien zu „Hasserfülltes Verhalten und Belästigung“ steht unter der Überschrift „Creator sind verantwortlich für die Moderation bei hasserfülltem Verhalten und Belästigung in ihren Communitys“ folgender Hinweis:

Von dir wird erwartet, dass Kanalmoderatoren und die von uns zur Verfügung gestellten Tools wie AutoMod vorübergehende Sperrungen für den Chat und Banns eingesetzt werden, um hasserfülltes Verhalten und Belästigungen in deinem Kanal abzuschwächen. Wenn du die zur Verfügung gestellten Tools nicht nutzt, um bei hasserfülltem Verhalten, das in deinem Kanal auftritt, zu moderieren, führt dies zu einer Sperrung. Im Falle von Belästigung werden Streamer gesperrt, die sich nicht in gutem Glauben bemühen, die bei der Anstiftung zu oder Organisation von missbräuchlichem Verhalten in ihren Kanälen mit den zur Verfügung gestellten Tools gezielt zu moderieren. Aus den Twitch Community-Guidelines

Wie die Plattform das Moderations-Verhalten seiner Streamer überprüft, ist bisher nicht sicher. Sicher scheint nur, dass Streamer nun zeigen müssen, auf welche Art sie ihren Chat und ihre Community moderieren. Nur so können sie vor einem Bann sicher sein, sollte der Chat mal am Rad drehen.

Ob der Streamer seinen Kanal zurückbekommt, kann man bisher ebenfalls noch nicht sagen. Eine andere Streamerin, ZombieDoll mit knapp 30.000 Followern, bekam kurz nach dem Inkrafttreten der neuen Regeln eine Sperre und der Kanal ist weiterhin nicht erreichbar.