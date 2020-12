5-Jähriger zeigt auf Twitch, wie ihr in Apex Legends gewinnt

Vater zeigt sich stolz: Der Vater hat kein Problem damit, dass sein Sohn ihm zum Sieg verhalf, im Gegenteil. Auf Twitch schrieb der Streamer stolz in seiner Biografie: „My 5 year old son carried me…“. Da dies nicht der erste gemeinsame Stream war, wird es wohl auch zukünftig noch Clips der beiden Zocker geben.

Nachdem sein Vater besiegt war, schaffte er den entscheidenden Kill, obwohl er nicht mal einen der stärksten Charaktere in Apex Legends nutzte. Vater und Sohn fielen sich anschließend glücklich in die Arme.

Was zeigt der Clip? In dem Clip gewinnt der 5-Jährige für seinen Vater das Spiel. Auffällig ist, dass er Sätze wie „Shields Down“ sagt und sehr auf seine Positionierung bedacht ist. Der Junge hat also Erfahrung in Apex Legends.

In einem Livestream vom 17. Dezember schafft es der Sohn sogar, seinem Vater in den Duos zum Sieg zu verhelfen. Ein Clip dazu geht derzeit viral und kam im reddit zu Apex Legends auf über 3.300 Upvotes.

