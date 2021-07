Unsichtbare Spieler machen Ärger in CoD Warzone – Die roten Türen sind schuld

In CoD Warzone sind die roten Türen eigentlich eine nützliche Schnellreise. Doch ein bizarrer Glitch lässt Spieler unter bestimmten Umständen unsichtbar werden. Das nervt!

Was ist gerade mit den roten Türen los? In der CoD Warzone gibt es seit Season 4 mysteriöse roten Türen. Wenn man sie öffnet und sie durchschreitet, wird man an einen anderen Ort teleportiert. Eine Karte mit allen Türen gibt’s übrigens hier.

Doch so nützlich die Türen auch sein mögen, es gibt eine Funktion, die von den Entwicklern sicherlich nicht geplant war: Unter bestimmten Umständen werden Spieler nach Gebrauch der Tür durch einen Glitch unsichtbar.

Unsichtbare Killer vermiesen den Spaß

Das hat es mit dem Glitch auf sich: Der Glitch lässt sich wohl leicht reproduzieren und hat damit zu tun, bestimmte Tätigkeiten auszuführen, während man die Tür durchschreitet. Den genauen Hergang werden wir hier allerdings nicht beschrieben, da wir niemanden zum Ausnutzen solch eines Exploits animieren möchten.

Denn von unsichtbaren Gegnern umgeholzt zu werden, macht niemandem Spaß und kann auch zu einem Bann führen. Auf reddit häufen sich derweil Berichte von genervten Spielern, die Opfer von unsichtbaren Killern wurden.

Interessanterweise scheint der Glitch laut einigen reddit-Usern nicht Mal aufzufallen, wenn man ihn selbst abbekommt. Die unsichtbaren Killer wissen womöglich nicht einmal, dass sie unsichtbar sind. Vielmehr dürften sie sich darüber freuen, dass die Gegner sie anscheinend übersehen haben.

Probleme mit Unsichtbarkeit sind ohnehin nichts Neues in der Warzone. Anfang des Jahres gab es Ärger um einen Skin, der ebenfalls Spieler komplett unsichtbar machte.

Die Entwickler sind über den Glitch informiert und dürften ihn so bald wie möglich in einem Hotfix angehen. So lange solltet ihr euch lieber von den Türen fernhalten, damit ihr nicht aus Versehen unsichtbar werdet oder euch ein unsichtbarer Killer begegnet. Sicher ist sicher.

Türen in der Warzone sind seit jeher schon unheimlich. Eine Tür sorgte vor kurzem für viele grausige Todesfälle.