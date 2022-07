Bekannter Twitch-Streamer schimpft über Halo Infinite – „Es hätte buchstäblich alles übernehmen können.“

Der bekannte Twitch-Streamer Nicholas „Nickmercs“ Kolcheff (31) schimpfte in einem Stream über Halo Infinite und sprach darüber, was das Spiel für ein Potenzial gehabt hätte. Die Community hofft auf ein Halo-Battle-Royale von Certain Affinity.

Was ist Halo Infinite für ein Spiel? Halo Infinite galt im letzten Jahr als eines der großen Hoffnungen im Shooter-Bereich. Jedoch hagelte es von den Spielern negative Kommentare und im Spiel wurden zahlreiche Probleme kritisiert.

Auch der Twitch-Streamer Nickmercs ließ sich über Halo Infinite aus und ärgert sich darüber, wie erfolgreich das Spiel hätte sein können.

Wer ist Nickmerc? Nickmercs ist ein großer Twitch-Streamer und YouTuber. Sein YouTube-Kanal verfügt über 4,03 Millionen Abonnenten. Auf Twitch sind es sogar 6,5 Millionen (Stand 15.07.2022, via YouTube und Twitch).

Hier seht ihr einen Trailer zur Season 2 von Halo Infinite:

Was sagte Nickmercs in seinem Stream? Der Twitch-Streamer Nickmercs fand im Stream am 13. Juli 2022 harsche Worte für Halo Infinite und dessen Entwicklerstudio 343 Industries.

Hier seht ihr das englische Twitch-Video:

Übersetzt sagte der Streamer folgendes:

Die Gaming-Community als Ganzes war bereit für ein neues, verdammt fantastisches Spiel und Halo hat den verdammten Ball fallen lassen. Jeder in dieser verdammten Firma sollte sich schämen, man. [Das Studio] 343 ist ein Witz. Sie sind verdammt furchtbar. Sie scheren sich einen Dreck um jeden, der ihre Spiele spielt, ob alt oder neu. Ihr verdammter Stolz und ihr Ego standen dem im Weg, was ein unglaubliches Timing hätte sein können. Gott, es hätte buchstäblich alles übernehmen können. Aber stattdessen haben sie jetzt 800 Leute in dem verdammten Spiel. Nickmercs via Twitch

Was sagt die Community dazu? Auf Twitter teilte der User @hiBeekle am selben Tag den Videoausschnitt, in dem sich Nichmercs über Halo Infinite ausließ (via Twitter). Viele User stimmten in den Kommentaren dem Streamer zu:

@CodyReese: „100 %“

@vs Douggie: „Wir sollten alle gerade Halo BR [Battle Royale] spielen – das trifft ganz anders. Sehr traurig.“

@ZaayWoop: „Wenn sie von Anfang an mit mehr Maps und einem gut durchdachten BR herausgekommen wären, hätte es das Spiel verändert. Seitdem es BRs gibt, wollte ich immer ein Halo-BR, denn es hätte besser sein können als alles, was jetzt herauskommt und ich bin Halo-Spieler seit Halo Ce.“

Halo-Battle Royale, die Rettung des Halo-Franchises?

Wie steht es um ein Halo Battle Royale? Es kursieren Gerüchte darüber, dass das Spielstudio Certain Affinity an einem Halo Battle Royale-Modus arbeitet.

Hier könnt ihr nachlesen, welche Infos es zum eventuellen Halo Battle Royale gibt.

Bereits in der Vergangenheit wurden die Entwickler auf einen möglichen Battle Royale-Modus angesprochen. Damals gab es hier jedoch eher ernüchternde Antworten und ein Battle Royale-Modus schien keinerlei Option zu werden.

Vielleicht ändert sich das nun nach den vielen negativen Äußerungen von Fans und Twitch-Streamern wie Nickmercs.

Was haltet ihr von einem Halo Battle Royale und Nickmercs Kritik an Halo Infinite? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Nickmercs negativ zu Halo Infinite äußerte: Bereits im März nannte der Twitch-Streamer das Spiel einen Flop.