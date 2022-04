Sollten sich diese Berichte bestätigen, wird es spannend zu sehen sein, wie die Besonderheiten von Halo in einem Battle Royale funktionieren. Denn in Halo Infinite gehören sogar toxische Gesten zum guten Ton dazu:

In einem Stream vor 4 Jahren hat Jeff Easterling, der Chef von 343 Industries, gesagt: „Das einzige BR, an dem wir Interesse haben, ist das Battle Rifle.“ Wenn man den Insidern Glauben schenken mag, hat sich diese Einstellung geändert.

Diese Spekulationen sind nicht die ersten zu einem Battle Royale in Halo Infinite. Als die Entwickler in der Vergangenheit dazu befragt wurden, haben sie allerdings dem Spielmodus eine klare Absage erteilt.

Wie diese Woche offiziell verkündet wurde, soll das Entwicklerstudio Certain Affinity eine größere Rolle in Halo Infinite übernehmen. Mit einer besseren Partnerschaft zwischen 343 Industries und Certain Affinity soll sich „Halo Infinite auf neue und aufregende Weisen weiterentwickeln“.

Mit der Season 2, die am 3. Mai startet, will Entwickler 343 Industries mit 2 neuen Maps das Problem bereits angehen. Doch Insider sagen: ein Battle Royale kommt doch noch, und sogar schon dieses Jahr.

Halo Infinite verliert also immer weiter an Spielern auf Steam und Xbox, die Zuschauerzahlen auf Twitch nehmen auch immer weiter ab. Deshalb sagen Streamer wie Nickmercs, dass Halo Infinite dringend einen „ Battle Royale“-Modus braucht , da es sonst sterben wird.

