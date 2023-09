„Als Christin liebe ich alle Menschen“, sagt Casterin, bevor sie trans Personen von ihrer Veranstaltung zu Halo ausschließt

Die Amerikanerin „MagickMoonshot“ streamt seit 2016 auf Twitch und ist seit 2018 Casterin für den Shooter Halo. Auf Discord organisiert sie Trainingsmatches für Frauen. Für ihre Entscheidung, Transfrauen auszuschließen, erntete sie nun heftige Kritik.

Um welche Veranstaltung geht es? Die Halo-Casterin und Twitch-Streamerin MagickMoonshot plante, über ihren Discord-Server Trainingsmatches, auch Scrims genannt, zu veranstalten. Diese Matches sind nur für Frauen.

Nachdem sich das Angebot auf X, früher bekannt als Twitter, herumgesprochen hatte, fühlte sie sich bewogen, klarzustellen: Transfrauen sind nicht gemeint.

Für diese Ankündigung steht MagickMoonshot jetzt in der Kritik.

Halo-Entwickler und das US-Militär schalten sich ein

Was sagte die Casterin? In einem Post vom 13. September schrieb MagickMoonshot: „Ich liebe und schätze alle Menschen, und als Christin glaube ich, dass Gott die Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat (1. Mose 5, 1-2).“

Aus diesem Grund seien transgeschlechtliche Personen nicht zu den „Ladies’ Scrims“ zugelassen.

Der Post ging mit 4,2 Millionen Aufrufen viral – ein Vielfaches dessen, was MagickMoonshot sonst erreicht. Während einige die Casterin für ihre Entscheidung lobten, hagelte es vor allem Kritik aus der Halo-Community.

Viele stören sich daran, dass MagickMoonshot ihre Religion vorschiebt, um Transfrauen von der Teilnahme auszuschließen. Zach Lange von NRG Esports zitiert ebenfalls einen Bibelvers und schreibt dazu: „Verwende nicht den Herrn, um deinen Mangel an Akzeptanz und Mitgefühl [zu rechtfertigen].“ (via X)

Selbst Halo-Entwickler 343 Industries schaltete sich in Form des Senior Community Managers John Junyszek ein. Er schreibt, die beste Art, zu zeigen, dass sie jeden liebe und schätze, sei es, so inklusiv und einladend wie möglich zu sein (via X).

Selbst die E-Sports-Abteilung des US-Militärs kommentierte die Situation und schrieb in einem Statement auf X/Twitter: „Halo ist für jeden.“

Partner trennen sich von Casterin

Welche Folgen hat der Post? Als Folge ihrer Ankündigung scheinen sich mehrere Partner von MagickMoonshot getrennt zu haben. Die E-Sport-Organisation Team Status Quo, für welche die Casterin als Community-Managerin tätig war, distanzierte sich auf X/Twitter von ihren Aussagen: „sQ unterstützt alle, schlicht und einfach.“

Gamer Advantage, ein Shop für Brillen, verkündete auf X/Twitter, die Partnerschaft mit MagickMoonshot zu beenden. Die Partnerschafts-Direktorin schreibt dazu, Werte, die Hass unterstützen würden, gingen gegen ihre Grundüberzeugungen und würden nicht die Werte von Gamer Advantage repräsentiere.

Casterin beharrt in einem Statement auf ihrer Entscheidung

Wie reagiert die Casterin? MagickMoonshot veröffentlichte am 15. September ein ausführliches Statement auf X/Twitter, indem sie erneut betont, dass sie alle Menschen liebe. Sie habe kein Problem damit, mit transgeschlechtlichen Menschen zu interagieren und habe auch in der Vergangenheit an Events gearbeitet, die für alle offen gewesen seien.

Für ihr persönliches Discord habe die Casterin jedoch, dem treu bleiben müssen, was sie für richtig halte: Und das sei, den Discord-Tag „Lady Spartan” („Spartanerin“) keiner Person zu geben, die keine biologische Frau sei.

Wie es weitergehen soll, wisse MagickMoonshot nicht. Sollte sie sich aus dem Gaming-Bereich zurückziehen müssen, sei sie willens, das zu tun, so die Casterin.

