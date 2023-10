Mann baut 25-kg schweren Halo-Panzer, in dem er 2,10 Meter groß ist: Begeistert das Internet

In Deutschland drehte sich am selben Wochenende ebenfalls alles um Cosplay:

Überhaupt ist ja Cosplay in der Szene extrem beliebt und Leute, die das beherrschen und so viel Zeit in ihr Hobby stecken, werden häufig bewundert und verehrt.

Wie kommt der Anzug an? Der kommt allgemein fantastisch an. Die Nutzer auf Twitter und reddit feiern die Hingabe des Spielers.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doherty selbst, der auf Twitter fast keine Reichweite hat, sagt: Er sei in dem Anzug ungefähr 2,10 Meter groß – also etwas kleiner als von Lucky angegeben.

Was weiß man über sein Kostüm? Der Internet-Journalist Jake Lucky sagte, „dieser Typ“ (ohne Doherty namentlich zu nennen) habe seinen eigene Halo-Spartan gebaut. Der Anzug wiege 25 Kilogramme und lasse ihn größer als 2,13 Meter erscheinen. Der Mann habe 14 Monate lang an diesem Anzug gebaut.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Spielen ist Jorge 2,23 Meter groß und wiegt 145 Kilo im Anzug, der Ungar ist also ein echter Koloss.

Insert

You are going to send email to