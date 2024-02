„Wir machen uns manchmal kleiner, als wir sind“ – Twitch-Streamer rätseln, warum sie die Tagesschau erwähnt

Die Twitch-Streamer HandOfBlood und Papaplatte diskutieren darüber, warum die StreamAwards von der Tagesschau auf Instagram erwähnt wurden und reflektieren über die Relevanz ihrer Präsenz in der Gesellschaft.

Die Twitch-Streamer HandOfBlood und Papaplatte spielten sieben Tage lang Elden Ring in einer Hardcore-Koop-Challenge. Der einzige Ausnahme-Tag war der Samstag, der 24. Februar 2024, an dem die StreamAwards stattfanden, wo sie auch selbst zu Gast waren.

In einem anschließenden Stream nahmen sie ihre Gaming-Session wieder auf. Dabei wies ein aufmerksamer Zuschauer sie darauf hin, dass die StreamAwards auch Thema in der Tagesschau waren. Diese Information übermittelte er durch eine Donation und kommentierte: „Schon gesehen Tagesschau“, wobei er einen Instagram-Link postete.

Welche Frage kam bei dem Streamer auf? Papaplatte drehte sich zu HandOfBlood um und fragte ihn, warum die StreamAwards in der Tagesschau thematisiert wurden. Trocken antwortete HandOfBlood zunächst: „Warum denn nicht?“. Papaplatte versuchte daraufhin, seine Gedanken zu formulieren, was jedoch nicht ganz gelang.

HandOfBlood erklärte daraufhin, dass Papaplatte mal genauer hinschauen solle, da der Webvideo-Preis früher sogar in der Tagesschau erwähnt wurde. Papaplatte stimmte dem zu.

Der Streamer fügte hinzu: „Wir machen uns manchmal kleiner, als wir sind“. Er wies darauf hin, dass solche Tagesschau-Postings auf Instagram oft mit Memes versehen und kritisiert werden, aber dass dies auch bei der Hälfte der Postings der Fall sei.

„Wir sind doch ein Teil der Gesellschaft“, sagt HandOfBlood

Was sagt HandOfBlood zu der Kritik gegenüber der Tagesschau? Außerdem erklärt er in seinem Clip, dass die Tagesschau dafür kritisiert werde, nicht über relevante Themen zu berichten. Doch HandOfBlood erwidert, dass dies nicht der Fall sei, was man ja an den StreamerAwards sehe. Die aktuellen Themen werden jedoch oft übersehen, da auch irrelevante Postings dazwischen seien.

„Wir sind doch ein Teil der Gesellschaft und haben eine enorme Reichweite – warum dann nicht kurz erwähnen, dass es eine Preisverleihung gab?“, betonte HandOfBlood. Papaplatte stimmte dem zu. Er merkte an, dass er das dennoch erstaunlich fand, aber dass dieser eine Post auch niemanden interessieren würde.

„Most surreal Moment 2024: Tagesschau berichtet über die StreamAwards“

Wie hat die Community reagiert? Unter dem Posting der Tagesschau zu den StreamAwards waren die Reaktionen äußerst gemischt. Selbst Reved, die dieses Event organisiert und geleitet hat, zeigte sich sehr verwirrt über den Beitrag und hinterließ lediglich ein knappes „was“ als Kommentar darunter.

Hier sind einige weitere Beispiele von Kommentaren:

eric_schilli schreibt: „Alle Boomer jetzt komplett überfordert.“

cptnklownski schreibt: „Ich bin 30 und finde es weird, aber wenn über Oscars, Emmy und Berlinale berichtet wird, ist das hier einfach nur legitim! Man kann davon halten, was man will, aber Streaming ist ein Thema, welches Millionenmenschen beschäftigt.“

lugge_0611 schreibt: „Papaplatte = Deutsche Taylor Swift.“

hxlxna91 schreibt: „Praktikant hat bisschen zu viel Einfluss bei der Tagesschau, glaube ich.“

pudding.vaw schreibt: „Ich bin so glücklich, dass die Marmeladenoma auch ein Preis gewonnen hat“

leonie.wnrth schreibt: „Most surreal Moment 2024: Tagesschau berichtet über die StreamAwards.“

tagesscheiss schreibt: „Ich würde gerne aus dieser Simulation aussteigen.“

missy_sissi schreibt: „Ich bin Baujahr 1975, hab keine Kinder und kenne trotzdem jeden von denen! Sich mal an neue Themen zu wagen, würden einigen Eingerosteten hier mal guttun!“

fasco.jr schreibt: „Sehr geil, dass auch die Tagesschau hierüber berichtet! Twitch ist für viele in Deutschland ein großer Teil des Abendprogramms und Entertainment generell!“

