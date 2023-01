Twitch: Trymacs will neuem Freund in Fortnite euphorisch 50 € schenken – Aber der ist nur noch genervt

Maximilian “Trymacs” Stemmler (28) ist zurzeit mit einem besonderen Format auf Twitch unterwegs: Er zockt Fortnite mit zufälligen Mitspielern und wenn sich diese anständig benehmen, bekommen sie 50 €. Ein Kandidat lehnte das Geschenk jetzt aber ab und wollte lieber seine Ruhe haben.

Was hat es mit dem Geschenk auf sich? Trymacs machte in einigen seiner aktuellen Streams die Random Duos in Fortnite unsicher: Das bedeutet, er zockt mit zufällig zugeteilten Partnern und unterhält sich dabei mit ihnen.

Das kunterbunte Battle Royale ist gerade bei jüngeren Gamern beliebt, doch das Verhalten der jungen Spieler schockiert den Twitch-Streamer. So trägt ein Video, das auf dem YouTube-Kanal von Trymacs gepostet wurde, den Titel “Unangenehmste Runde EVER!”

In dem Video fliegen die Beleidigungen zwischen den jungen Mitspielern umher und auch Trymacs kommt nicht ungeschoren davon (via YouTube). Daraus entstand das neue Format: Wer sich in den gemeinsamen Runden durch gutes Benehmen auszeichnet, bekommt von dem Twitch-Streamer 50 €.

Ein Mitspieler lehnte das Geschenk nun jedoch ab und schien obendrein ziemlich genervt von Trymacs.

Will denn niemand Geld von Trymacs?

Was kam es zu dieser Situation? In einem Stream am 19. Januar traf Trymacs wieder auf die verschiedensten Mitspieler. Darunter war ein 21-Jähriger, dessen etwas wirren Antworten für viel Unterhaltung und Spekulation im Chat des Streamers sorgten.

Der sei doch betrunken oder bekifft, unkten die Zuschauer.

Dennoch konnten Trymacs und sein Mitspieler die Runde für sich entscheiden. Der Streamer bot seinem Spiel-Partner daraufhin ein Geschenk über 50 € an, was dieser auch gerne annehmen wollte. Trymacs müsse ihn jedoch noch als Freund hinzufügen, damit sie die Details in einer gemeinsamen Lobby klären können.

Was ging schief? Der Streamer verschickte die Freundschafts-Anfrage, danach passierte jedoch erstmal gar nichts. Trymacs war sichtlich frustriert: Die einen dürften das Geschenk nicht annehmen, die anderen würden ihn versehentlich aus der Freundesliste löschen und der aktuelle Partner würde es jetzt nicht hinkriegen, ihn anzunehmen.

So langsam mache das Format keinen Sinn mehr, meint der Streamer. Einen Clip der Interaktion haben wir euch hier eingebunden:

Trymacs kassiert eine eiskalte Abfuhr

Wie ging es mit dem 21-Jährigen weiter? Nach über einer halben Stunde nahm der 21-jährige Mitspieler die Freundschaftsanfrage von Trymacs doch noch an. Die Stimmung war jedoch gekippt. Auf den Hinweis, der andere bekomme noch 50 €, erhält der Streamer nur ein genervtes “Mhm”.

Trymacs fragt seinen Mitspieler daraufhin, ob der das Geld noch wolle und ist sichtlich überrascht von der Antwort: “Wenn ich ehrlich sein soll: Nein”.

Der Streamer ist fassunglos: Dann könne man das Format ja auch ganz sein lassen. Seine Zuschauer finden die Sache eher komisch – der Typ sei ja total drauf, der würde gar nicht checken, dass er etwas gewonnen hat.

Zuschauer nerven Mitspieler

Was war da los? Der 21-Jährige erklärte Trymacs, “die Leute” würden ihn die ganze Zeit nerven, dabei wolle er einfach nur eine Runde zocken.

Das Problem liegt wohl bei den Zuschauern von Trymacs: im Schnitt sahen 8.498 bei dem Stream zu, der Spitzenwert lag sogar bei über 15.000 (via sullygnome). Sobald jemand mit dem beliebten Streamer spielt, wird er offenbar mit tausenden Freundschaftsanfragen überschüttet.

Trymacs warnt seine Mitspieler auch mehrmals, diese Anfragen zu ignorieren: nicht annehmen, am besten nicht mal vorlesen, die würden einen nur ausnutzen wollen. Dennoch kann er nicht verhindern, dass seine Zuschauer die Mitspieler nerven.

Der Streamer versucht die Situation noch irgendwie zu retten, blitzt jedoch komplett ab:

Trymacs: Alles Krise. Na gut, aber die Runde mit dir war trotzdem cool.

Mitspieler: […] Joa.

Trymacs: Alles klar. Dann wünsch’ ich dir noch ein schönes Wochenende!

Mitspieler: Mhm.

Offenbar hatte der 21-Jährige überhaupt keine Lust mehr auf den Streamer oder seine Zuschauer. Es bleibt abzuwarten, ob und wie das Format langfristig fortgesetzt werden kann, denn es führt nicht zum ersten Mal zu Ärger:

