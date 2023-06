Uraltes MMORPG gilt als „Großvater“ des Genres, schließt nach 27 Jahren endgültig

The Realm Online gilt als Großvater der MMORPGs, doch nach 27 Jahren macht das Spiel nun die Server dicht.

Was ist das für ein Spiel?

The Realm Online gilt als „Großvater“ der MMORPGs und wurde bereits 1996 für Windows-PCs veröffentlicht.

Das Spiel wurde als grafischer MUD (multi-user dungeon it Computer-Grafiken) von Sierra Entertainment entwickelt, ehe der Begriff MMORPG regelmäßige Verwendung fand. Spiele wie Ultima Online und Dark Age of Camelot galten in der Vergangenheit ebenfalls als grafische MUDs.

In The Realm Online wird rundenbasiert gekämpft. Außerdem gilt es als das Onlinespiel, dass das Konzept der Instanzen erfand.

Aktuell liegt die Lizenz für The Realm Online bei Norseman Games und wird von „Realm Worlds LLC“ entwickelt.

Realm Worlds LLC gab in einem Statement bekannt, dass sie den Betrieb von The Realm Online einstellen. Die Spielserver sowie die Website des Spiels werden folglich am 30. Juni 2023 abgeschaltet (via realm-worlds.com).

Wieso werden die Server abgeschaltet? Wie Realm Worlds LLC bekannt gab, sei das Team seit März 2023 mit Norseman Games in Gesprächen gewesen, um die Lizenz für das MMORPG zu erwerben.

Norseman Games habe allerdings kaum Rückmeldung auf die unterbreiteten Angebot offeriert und kein Gegenangebot gestellt. Obendrein sollen keine Details genannt worden, weshalb die an Norseman Games unterbreiteten Angebote für unzureichend erklärt wurden.

Das habe dazu geführt, dass Realm Worlds die Lizenz für The Realm Online nicht erwerben konnte und nicht in der Lage gewesen sei, weiterhin an dem MMORPG zu arbeiten:

Die derzeitige Vereinbarung mit Norseman Games gibt uns keine Möglichkeit, die IP zu erwerben. Das hindert uns daran, mehr Geld in die Entwicklung von Inhalten für das Spiel zu stecken. Da die Einnahmen aus dem Spiel von Jahr zu Jahr sinken, steigt der effektive Prozentsatz der Einnahmen, der an Norseman geht, was die Sache noch schwieriger macht. Keines der [Realm Worlds] LLC-Mitglieder hat seit über einem Jahr eine Vergütung erhalten. Realm Worlds LLC via realm-worlds.com

Wie geht es für den Großvater der MMORPGs weiter? Realm Worlds LLC zeigt sich weiterhin daran interessiert, das Spiel am Leben zu erhalten. Man hoffe, trotz des momentanen Abschieds, bald wieder dabei sein zu können.

Zudem verkündete das Team, Sicherungskopien der letzten fünf Jahre aufzubewahren, damit die Spielwelt im Falle einer Wiederaufnahme des Betriebs im gleichen Zustand zurückkehrt, in dem die Spieler sie verlassen haben – inklusive der gespeicherten Charakterdaten.

