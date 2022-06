TERA bringt vor dem Shutdown eine letzte Quest, aber ihr könnt sie nicht spielen

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was haltet ihr von dem endgültigen Ende von TERA? Habt ihr das MMORPG mal gespielt, oder wart sogar noch aktiv dabei? Ist es für euch schade um das Game, oder war es sowieso Zeit für etwas Neues? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Das MMORPG bietet eine Vielzahl an Dungeons und ein actionreiches Kampfsystem. Im Kampf müsst ihr ständig in Bewegung bleiben und Attacken blocken oder ihnen ausweichen.

Was ist TERA für ein Spiel? In TERA, was übrigens die Abkürzung für „The Exiled Realm of Aborea“ ist, könnt ihr Quests abschließen und Gegner besiegen. Dafür wählt ihr aus 13 verschiedenen Klassen euren Helden.

