Escape from Tarkov will jeden bannen, der es wagt, seine Geheimnisse zu enthüllen – Selbst die nützlichen

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Ist da schon was passiert? Der wohl bekannteste Dataminer zu Tarkov, LogicalSolution, hat umgehend am 24. Juni einen Bann kassiert. Er sagte, er habe nichts gemacht, habe nur Informationen geteilt, die schon öffentlich waren.

Das ist die Ansage von Tarkov: In einem Statement vom 23. Juni sagen die Entwickler (via twitter ):

Escape from Tarkov Gameplay – Battle for Concordia

Der Shoote r „Escape from Tarkov” (PC) gilt als knallhartes Erlebnis, das an den Nerven zehrt. Die Entwickler geben nur wenige Informationen raus. Dataminer wie der Twitch-Streamer LogicalSolution beliefern die Community mit Infos. Aber das soll jetzt aufhören, und zwar sofort, wenn es nach den Entwicklern geht. Die einzige Informationsquelle zu Tarkov wollen die Entwickler selbst sein. Allen anderen droht man mit Banns.

