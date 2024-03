„Es gibt keinen besseren“ – Ein Kult-Film aus den 70ern ist für Quentin Tarantino der großartigste Film aller Zeiten

Andere Favoriten des Kult-Regisseurs sind übrigens Filme wie Taxi Driver von Martin Scorsese und Carrie von Brian De Palma. Von den 11 Filmen, die Tarantino in einer 2022 veröffentlichten Liste als seine Lieblings-Filme angab, ist der aktuellste Blow Out von Brian De Palma aus dem Jahr 1981 – die anderen stammen überwiegend aus den 40er bis 70er Jahren.

Tarantino vergleicht Der weiße Hai mit einem Gummiband, das bis kurz vorm Zerreißen gespannt wird – denn der eigentliche Star des Films, der Hai, kommt im Film kaum vor: Seine Auftritte kommen insgesamt auf ungefähr 4 Minuten, etwa 3 % der gesamten Spieldauer (via The Daily Jaws ).

Was macht den Film für Tarantino so gut? Wie der Regisseur im Podcast Cinemablend einst verriet, sei Der weiße Hai für ihn der großartigste Film aller Zeiten.

Quentin Tarantino ist einer der beliebtesten aktiven Regisseure, aber er ist auch selbst ein riesiger Film-Fan. Bereits in seiner Kindheit spielte er Film-Szenen mit seinen Action-Figuren nach, in seiner Jugend arbeitete er in einer Videothek.

