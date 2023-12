7 Western-Serien mit guten Reviews auf IMDb

Wir haben euch Western-Serien in einer Liste gesammelt. 7 verschiedene Titel stellen wir euch vor, die auf IMDb mit guten User-Wertungen punkten.

Was sind das für Serien? Die Auswahl der Titel wurde durch die Redaktion vorgenommen. Dabei haben wir auch auf eine gute Wertung der Serie bei IMDb geachtet.

Wir haben neben „klassischen“ Westernserien auch andere Genrevertreter mit Western-Elementen in die Liste aufgenommen, um etwas Abwechslung zu bieten.

1. Godless

Godless ist eine Miniserie aus dem Hause Netflix. In ihr geht es um den Outlaw Roy Goode, der sich auf der Flucht befindet und schließlich in der kleinen Gemeinde La Belle Zuflucht findet – einer Stadt, die nach einem Unglück fast nur von Frauen bewohnt wird. Jedoch sind ihm seine Verfolger dicht auf der Spur.

Das sagen die IMDb-Wertungen: Mit 8,2 Sternen bei 75.587 Sternen wird die Miniserie auf IMDb sehr gut bewertet.

Zuschauer loben an der Serie die ausgezeichneten schauspielerischen Leistungen der Darsteller, insbesondere Jeff Daniels in der Rolle als Frank Griffin begeistert.

Daneben punktet Godless mit starken Frauencharakteren, wie etwa Alice Fletcher (gespielt von Michelle Dockery). Sie ist eine Witwe, die sich trotz schwerer Schicksalsschläge nicht unterkriegen lässt und auch nicht vor einem Kampf zurückschreckt.

Fun Fact: In der Serie kommt die Stadt La Belle (auch bekannt als LaBelle) vor. Die Stadt gab es wirklich. Sie ist inzwischen eine Geisterstadt in Taos Country (via IMDb).

2. Deadwood

Die Serie spielt im Jahr 1876 in der fiktiven Stadt Deadwood im heutigen South Dakota, einer Siedlung, die auf Indianer-Territorium erbaut wurde. Doch auch innerhalb der Stadt stellen Mord und Korruption keine Seltenheit dar.

Das sagen die IMDb-Wertungen: Auf IMDb wird Deadwood bei 114.921 User-Wertungen mit durchschnittlich 8,6 Sternen sehr gut bewertet.

Die Serie überzeugt mit einer rauen und Western-typischen Atmosphäre und zeigt eine unbarmherzige Stadt, in der Intrigen und Machtkämpfe an der Tagesordnung sind.

Besonders die vielschichtigen und teils ruchlosen Charaktere, die von bekannten Schauspielern wie Timothy Olyphant oder Ian McSchane verkörpert werden, werden von vielen Zuschauern gelobt. Letzterer erhielt sogar einen Golden Globe Award für seine Darstellung des skrupellosen Al Swearengen in der Serie.

Fun Fact: Der Schauspieler Powers Boothe war ursprünglich für die Rolle des Al Swearengen geplant, jedoch erkrankte er bevor die Dreharbeiten zum Pilotfilm beginnen sollten. Also wurde Boothe durch Ian McShane ersetzt, erhielt aber mit Cy Tolliver noch eine Nebenrolle in der Serie (via IMDb).