Takedown in Borderlands 3 war zu hart – Hotfix nimmt erste Änderung vor

Der Guardian Takedown in Borderlands 3 hat Spieler ganz schön an ihre Grenzen getrieben. Das sorgte für Kritik – auf die Gearbox jetzt mit einem Hotfix reagierte.

Ungewöhnlicher Zeitpunkt für Hotfix: Normalerweise bringt Borderlands 3 jeden Donnerstag einen neuen Hotfix oder Patch, mit dem Probleme angegangen oder neue Inhalte gebracht werden. Der aktuelle Hotfix kam allerdings in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch und soll ein Problem im Guardian Takedown lösen:

Today we will release a hotfix for #Borderlands3 that will be live by 2PM PT. This update significantly reduces enemy mob health in Takedown at the Guardian Breach. pic.twitter.com/pFdVcUkePH

Der Hotfix soll die Lebenspunkte der Gegner im Guardian Takedown merklich reduzieren. Damit dürften zumindest Teile des Takedowns einfacher zu bestreiten sein, denn die Kugelschwämme machten vielen Spielern ganz schön zu schaffen. Doch das war nicht der einzige Kritikpunkt.

Das ist die Situation: Nachdem der Takedown mit dem letzten großen Patch neben einigen Veränderungen ins Spiel gekommen war, stürzten sich viele Spieler auf die neue Herausforderung, die bewusst schwierig gehalten ist. Schnell wurde aber klar, dass der Takedown ziemlich gnadenlos ist – offenbar zu gnadenlos.

Neben den Kugelschwämmen kritisierten Spieler etwa die harten Sprungpassagen mit unsichtbaren Zielen. Auch eine Sequenz, in der Kristalle geladen werden müssen, führte schnell zum Tod, weil nicht klar war, dass man sich um mehrere gleichzeitig kümmern muss. Dazu kommen jede Menge Immunphasen bei Bossen. Ist Gearbox hier übers Ziel hinausgeschossen?

Der aktuelle Hotfix könnte jedenfalls nur die erste von mehreren Änderungen beinhalten. Bereits am Wochenende wurde über den Borderlands-3-Twitterkanal bekannt gegeben, dass „ein paar Anpassungen“ vorgenommen werden:

Thank you to everyone who has played Takedown at the Guardian Breach since the patch! We have some adjustments in the works based on player feedback, starting with a reduction to enemy health early next week. More info to come! pic.twitter.com/dykqSW6z7p

— Borderlands 3 (@Borderlands) June 13, 2020