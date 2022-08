Spieler entdecken 28 Jahre später einen geheimen 2-Spieler-Modus in einem Kultspiel der 90er

World of Warcraft erlebte im Jahr 2005 eine Blutseuche. Diese virtuelle Epidemie ging in die Geschichte ein. Wir erzählen euch, wie es dazu kam.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Besonders Spieler von Titeln wie GTA: San Andres dürften sich noch an Cheats wie „Autos fliegen“, „unendlich Munition“ oder „Fahndungslevel löschen“ erinnern. Doch auch in dem bislang jüngsten Ableger der beliebten Spielreihe gibt es noch Cheat-Codes, die euch das Spielen der Story vereinfachen.

Heutzutage besitzen Spieleentwickler aufwendige Tools und eine große Auswahl an Möglichkeiten, um die Spiele und deren einzelnen Mechaniken umfangreich zu testen. Das war aber nicht immer so, weshalb viele Kultspiele zahlreiche Cheat-Codes besitzen.

Wie wurde der Modus gefunden? Der Twitter-Account „Unlisted Cheats“ ist aktiv auf der Suche nach Cheat-Kombinationen in alten Videospielen, die Entwickler in ihren Titeln integrierten und die bislang nicht entdeckt wurden.

So sollte der 2-Spieler-Modus von Super Punch-Out!! wahrscheinlich den Zweck erfüllen, dass ein Entwickler Angriffskombinationen und ähnliches testen kann, ohne dass die CPU störende Aktionen durchführt. Der CPU-Gegner wäre in dem Fall zu Testzwecken durch einen zweiten Entwickler ersetzt worden.

Was ist das für ein 2-Spieler-Modus? Bei dem neu entdeckten 2-Spieler-Modus von Super Punch-Out!! schlüpft der zweite Spieler in die Rolle des normalerweise von der CPU verkörperten Widersachers.

Was ist das für ein Spiel? Super Punch-Out!! ist ein Box-Spiel, das 1994 für Super Nintendo veröffentlicht wurde. In dem Spiel bestreitet ihr Boxkämpfe gegen NPC-Gegner und blickt dabei dem von euch verkörperten Charakter auf den teilweise transparent dargestellten Rücken. Es unterscheidet sich damit in der Ansicht von zahlreichen erfolgreichen Beat ‚em ups wie Street Fighter und Fatal Fury .

