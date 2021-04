Streamerin zu CoD Cold War zeigt auf TikTok, wie sexistisch ihre Opfer reagieren

Die Twitch-Streamerin xmarieangel zeigt auf TikTok zahlreiche Reaktionen von männlichen Mitspielern, wenn sie herausfinden, dass sie gerade gegen eine Frau in Call of Duty: Cold War spielen. Die Reaktionen gehen von Liebesbekundungen bis hin zu Beleidigungen.

Das macht Marie auf TikTok: Die Streamerin zeigt auf TikTok einige Gespräche mit Spielern in CoD Cold War. Dabei besiegt sie vorher ganze Gegner-Teams, die als erste Reaktion über ihr starkes Gameplay staunen. Wenn Marie dann anfängt zu sprechen und sich als Frau zu erkennen gibt, fallen die Reaktionen noch überraschter aus.

Die Reaktionen sind gemischt. Es gibt einige Beleidigungen gegen sie, aber auch Flirtversuche. Ein Spieler macht ihr sogar direkt einen Heiratsantrag.

Wer ist xmarieangel? Die Amerikanerin streamt und veröffentlicht auf Twitch, YouTube und TikTok. Auf Twitch hat sie über 70.000 Follower; doch auf TikTok folgen ihr sogar über eine Million Menschen. Dabei zeigt sie auf allen Plattformen ausschließlich Inhalte zu Call of Duty.

Zwischen Hass und Liebe in CoD Cold War

Hier wird Marie beleidigt: Insgesamt 6 Video hat Marie auf TikTok hochgeladen, die zeigen, wie Männer auf sie reagieren, wenn sie die gerade in Call of Duty kaltgemacht hat.

Dabei gibt es auch Clips, wo sie massiv beleidigt wird. So heißt es beispielsweise von einem Mitspieler: “Das muss eine fette Schlampe sein”, nachdem sie sich über ihre gute Runde freut. Denn schnucklige Frauen seien sicher nicht so gut in Call of Duty:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

In einem anderen Clip meint ein Gegner, dass er Cold War deinstallieren wird, weil er gegen eine Frau verloren hat. Auch hier wurde klar auf das Geschlecht der Streamerin eingegangen.

Hier gibt es Zuspruch für Marie: In einem anderen Clip besiegt sie im Alleingang die Gegner und trägt damit ihr Team zum Sieg. Dort zeigen sich die Mitspieler überrascht, dass sie da gerade von einer Frau gerettet wurden. Einer der beiden Mitspieler fragt sogar, ob Marie ihn nicht heiraten könnte:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Warum ist das interessant? In einigen Spieler-Köpfen ist immer noch fest verankert, dass das Gaming eine Männer-Welt ist. Jedes Mal, wenn dann eine Frau auftaucht, fühlen sich diese Leute in der männlichen Ehre gekränkt, wenn sie gegen eine Frau verliert.

Die Entwicklung der Gaming-Welt zeigt allerdings, dass das Bild vom Mann als einzigem Gamer veraltet ist. Auf Twitch gibt es zahlreiche erfolgreiche Streamerinnen, die tausende Zuschauer haben. Auch in der E-Sports-Szene sind Frauen auf dem Vormarsch. So gibt es beispielsweise bei einigen Spielen, wie etwa in Valorant, ganze Teams, die nur aus Frauen bestehen.

In Deutschland ist unter anderem die Streamerin Gnu bekannt. Sie knackte als erste Gamerin in Deutschland die eine Million Abonnenten auf YouTube. Sie berichtete in einem Interview mit MeinMMO ebenfalls über Diskriminierungen aufgrund ihres Geschlechts in der Gaming-Szene:

