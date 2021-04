Twitch-Streamer sichert seinem Team den Sieg in CoD Warzone mit starkem 1vs4

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Ein anderer Spieler war besonders fies zu einem Mitspieler, der ihm das Match versaute. So verlor er im Gulag, doch rächte sich wenig später an seinem Kontrahenten. Der passende Clip dazu sorgte bei vielen Zuschauern für Lacher. Die ganze Geschichte dazu könnt ihr hier nachlesen:

Der Streamer erlebt seine persönliche Sternstunde in Call of Duty: Warzone.

Im Clip sieht man gut, wie der Streamer vorging. Er verschanzte sich zunächst in einem Haus, doch sprang dann raus, als er Schritte in Erdgeschoss hörte. DiazBiffle lief einmal ums Haus herum und räumte den ersten Spieler direkt von hinten um.

Am Ende spielt DiazBiffle wohl eine seiner besten Runden jemals in der Warzone. Er schaltet blitzschnell alle Gegner aus und landet damit den Sieg für sein Team: Alle anderen Mitglieder seines Teams waren im Vorfeld seiner Heldentat bereits ausgeschieden war.

Das ist die Situation: Der Twitch-Streamer ist alleine gegen 4 Kontrahenten in der Warzone unterwegs. Es sind die letzten Spieler auf der Map. DiazBiffle muss also alle 4 Gegner ausschalten, um zu gewinnen.

Der Twitch-Streamer DiazBiffle hat in Call of Duty: Warzone einen spektakulären Sieg errungen. Dafür schaltete er 4 Gegner kurz hintereinander aus und ließ sein Team vor Freude laut rumbrüllen.

