Ein fieser Cheater in Call of Duty: Warzone sorgte bei zahlreichen Zuschauern für Lacher. So war der Schummler auf dem Weg zum Sieg, während er einen fatalen Fehler beging und doch noch verlor.

Das ist die Situation: Auf reddit teilte ein User einen Clip aus einer Warzone-Runde (via reddit). Er war schon ausgeschieden und beobachtete zusammen mit 11 anderen Mitspielern einen Cheater, der durch die Kontrahenten rasierte. Per Aim-Bot mähte er einen Gegner neben einem LKW weg und warf noch eine Granate in die Richtung.

Der Sieg schien zum Greifen nah, immerhin gab es nicht wirklich Konkurrenz, die den Cheater aufhalten konnte. Am Ende verlor er aber trotzdem.

Brennender LKW schaltete Schummler aus

Das ist der Clip: Das Video hat mittlerweile im Subreddit über 4.800 Upvotes und zahlreiche Kommentare, die sich schadenfroh über die Aktion äußerten:

Wie ist der Cheater gestorben? Während er auf seinen Gegner im LKW geschossen hatte, zerstörte er das Fahrzeug so sehr, dass es anfing zu brennen. Das ist immer ein Zeichen, dass das Fahrzeug bald in die Luft fliegt. Der Cheater beachtete das Brennen allerdings nicht und sammelte munter den Loot seines Kontrahenten auf.

Der LKW explodierte nach einer gewissen Zeit und riss den Cheater in den Tod. Dort half der Aim-Bot nicht und auch der Schummler musste sich in dieser Runde geschlagen geben.

Woran erkennt man, dass es ein Cheater ist? Als Außenstehender ist es schon immer bezeichnend, wenn so viele Spieler einem Mitspieler nach ihrer Eliminierung zuschauen. In diesem Fall sind es sogar ganze 12 Zuschauer. Ein Spieler, der ganz normal zockt, hat meist nicht so viele Zuschauer.



Eindeutig wird es aber beim Zielen auf den Gegner. Dort geht sein Visier wie von Zauberhand auf den Gegner und er trifft danach fast jeden Schuss. Das ist ein klassischer Aim-Bot, den Schummler gerne benutzen.



Ein letzter Hinweis ist die Vorgehensweise des Schummlers. Er ist in der Runde schon tief im Endgame und rennt dabei total unvorsichtig rum. Das liegt daran, dass er durch seinen Aim-Bot jedes 1-gegen-1 gewinnen kann. Ein fairer Spieler würde vermutlich deutlich vorsichtiger vorgehen und nicht ohne Deckung stehen.

Was sagen Zuschauer? Der Clip sorgt für viele Lacher und die Zuschauer sind schadenfroh. So heißt es beispielsweise von simpsonstimetravel: “Bei dem Moment, wo ich den Truck hab brennen sehen, wusste ich, dass der Idiot daran sterben würde.”

Der User BenditlikeBenteke meint: “Man kann sich halt kein grundlegendes Situationsbewusstsein erschummeln. Ich garantiere, dass jeder Mensch, der mehr als 5 Minuten Warzone gespielt hat, den brennenden LKW erkannt hat und wusste, was passieren würde.”

Was unternimmt die Warzone gegen Cheater? Viel und doch zu wenig. Immer wieder melden die Entwickler, dass sie tausende Cheater gebannt haben. Das klingt zwar gut, doch ist meist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Immerhin ist CoD Warzone kostenlos und Schummler können sich meist leicht neue Accounts erstellen und munter weiter schummeln.