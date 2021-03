CoD Warzone: Spieler verliert hart im Gulag, versaut seinem Killer dann das Match

In einem Gulag-Kampf der Call of Duty: Warzone habt ihr nur eine Chance, um euren Gegner zu demütigen und dadurch weiter am Match teilzunehmen. Ein Spieler wollte das nicht auf sich sitzen lassen und rächte sich kurz nach dem Duell herrlich.

Mit dem Gulag brachte die Call of Duty: Warzone eine spannende Respawn-Mechanik ins Battle Royale, mit der ihr einmal in einem Match die Chance habt, einen Tod wieder auszubügeln. Der Sieg im direkten Duell kann sehr befriedigend sein und eine Niederlage entsprechend frustrierend.

Diesen Frust durfte auch ein Spieler auf reddit spüren. Der Soldat hat eine heftige Niederlage ohne Chance im Gulag kassiert. Doch seine Teamkameraden holten ihn direkt zurück und seine Rache dürfte für noch mehr Frust bei seinem Feind geführt haben. MeinMMO zeigt euch den Clip und gibt ein paar Tipps für das Nuketown-Gulag.

Soldat kassiert übel im Gulag – Schickt Peiniger nach Hause

Was ist da passiert? Ein Spieler postete auf reddit einen Clip, der zeigt, dass ein Sieg im Gulag nicht immer reicht, um seinen Gegner zu schlagen:

Im Gulag war der Spieler absolut chancenlos. Er lag mit seinem „Desert Eagle Akimbo“-Setup fast auf seinem Spawn und wartete darauf, dass sein Feind um die Ecke kommt. Seine erste Salve ging jedoch voll daneben und die Akimbo-Deagles des Gegners wollten den Sieg offenbar mehr.

Seine Teamkameraden waren aber schon bereit, den gefallenen Soldaten wieder ins Match zu kaufen. Der siegreiche Gulag-Gegner war allerdings überhaupt nicht bereit für eine zweite Runde. Während der Gulag-Sieger wohl noch die Map nach einem guten Lande-Spot auslotet, segelt sein Opfer näher an ihn heran und holt ihn dann aus der Luft mit der Pistole. Ein starker Revanche-Move und weil der Gegner keine lebenden Teamkameraden mehr hatte, ist es gut möglich, dass das Match damit für ihn komplett vorbei war.

Was sagen die Spieler dazu? Der reddit-Thread sammelte innerhalb eines Tages knapp 1.500 Upvotes (Stand: 18. März) und bekommt viel Zuspruch in den Kommentaren:

Flying_Nekro: „Legendäre Rache. Gute Arbeit.“

b1320s: „Süße, süße Rache“

kopintzotke: „Nice!“

Doch die Diskussionen im Thread gehen auch in eine andere Richtung. So wird der Thread-Ersteller für seine Spielweise kritisiert, weil er mit dem dunklen Roze-Skin unterwegs ist, der von vielen Spieler als unfair und „Pay2Win“ bezeichnet wird. Auch, dass er sich mit seinen Pistolen im Gulag hinlegt, bekommt Kritik in den Kommentaren.

Zudem machen einige Kommentatoren ihren Ärger über die Desert Eagle als Akimbo im Gulag Luft. So einige Spieler können mit dem Setup überhaupt nichts anfangen und sind genervt davon, ständig mit miesen Waffen im Gulag hantieren zu müssen.

Nuketown-Gulag bietet weniger taktische Vielfalt als früher

Die Integration von Cold War in die Warzone brachte ein neues Gulag ins Battle Royale. Das neue „Nuketown-Gulag“ bietet dabei deutlich weniger Vielfalt als die „Gulag-Duschen“, in denen vorher das Duell ausgetragen wurde.

So einige Spieler halten das neue Gulag zudem für unfair und je nachdem, wen man fragt, ist entweder die Seite mit dem Auto links im Vorteil oder die LKW-Seite mit dem Dach-Vorsprung. Jedoch haben beide Seiten ihre Vorteile und Schwächen, was den Kampf am Ende ziemlich fair macht.

Wichtig ist, dass ihr eure Kämpfe im Gulag immer reflektiert und euch merkt, welche Strategie die Feinde verwenden, um gegen kleine Tricks gewappnet zu sein. Wie das Vorsprung-Klettern auf der LKW-Seite (via YouTube). Zudem gibt es Laufwege, die euch mehr Sicherheit und Übersicht bieten. Diese Laufwege wollen wir euch kurz vorstellen.

Kleiner Taktik-Guide zum Nuketown-Gulag

Auto-Seite: Geht nach links Richtung Auto und verschanzt euch hier. Das Auto bietet starke Deckung und Übersicht, allerdings seid ihr von mehreren Richtungen aus angreifbar. Schaut deshalb auf dem Weg zur Deckung schon, was euer Feind macht. Wenn ihr nicht schnell genug seid, kriegt ihr womöglich schon ein paar Schüsse ab. Ist euer Gegner zu langsam, habt ihr eine richtig starke Position, um den Feind zu erwischen.

Gehen beide Spieler taktisch und schnell vor, habt ihr hier in der Auto-Ecke jedoch keinen Nachteil und es kommt auf die Fertigkeiten mit der Waffe an.

Laufweg LKW-Seite: Haltet euch rechts am LKW, geht schnell voran und schaut durch die Lücke im Container, ob der Feind Richtung Auto geht. Wenn ihr wisst, wo euer Gegner ist, haltet mit dem Visier drauf. Ist der Feind zu langsam, könnt ihr ihn schon auf dem Weg zum Auto erledigen.

Auch hier gilt: Habt ihr einen guten Gegner, der schnell seine Deckung erreicht, sind die Chancen auf den Sieg von euren Fertigkeiten im Waffenkampf abhängig. Als Deckung könnt ihr den LKW-Container nutzen.

Beide Positionen bringen euch allerdings Vorteile gegen Spieler, die andere Laufwege wählen. Hinter dem Auto habt ihr einen großen Teil der Map im Blick und wenn ihr euch bei dem LKW-Container befindet, habt ihr starke Deckung gegen Angriffe von den Seiten. In den meisten Fällen stehen die Chancen also gleich oder ihr habt einen Vorteil. Deswegen solltet ihr diese Laufwege im Nuketown-Gulag immer wählen.

Sucht ihr eine tiefere Analyse der Laufwege im Nuketown-Gulag, dann schaut beim YouTuber „P4wnyhof“ vorbei. Sein englisches Video mit einem Strategie-Guide binden wir hier für euch ein:

Ein Sieg im Gulag bringt euch wieder zurück ins Match und spart Cash und Nerven. Erledigt ihr euren Feind, kassiert ihr sogar einen Kill für euer Kill-Konto. Doch manchmal sind die Duelle wie verhext und kriegt immer wieder auf die Mütze. Falls ihr weitere Tipps sucht, um eure Gulag-Quote zu verbessern, findet ihr hier 10 schnelle Tipps, die euch bei euren Respawn-Duellen helfen.