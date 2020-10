In Call of Duty: Warzone sind nicht nur komplette Profis unterwegs. Jede Lobby hat ihre Schlusslichter. Wenn diese beiden „Experten“ sich dann auch noch im Gulag treffen, sind Spaß und Schadenfreude vorprogrammiert.

Was ist passiert? Ein Spieler auf reddit hat einen Clip geteilt, der nach seinem Ende entstanden ist. Er beobachtete als Zuschauer einen seiner Mitspieler, der ebenfalls ausgeschieden und ins Gulag geschickt wurde. In Warzone bekommen ausgeschaltete Spieler eine 2. Chance auf eine Rückkehr ins Spiel, wenn sie in einem Gefängnis einen Kampf auf Leben und Tod mit einem anderen jüngst ausgeschalteten Spieler gewinnen.

Sehr zum Amüsement der Zuschauer waren weder der betreffende Mitspieler noch sein Gegner Profis in Call of Duty. Eher das Gegenteil war der Fall.

Tödliches Gulag-Duell wird zur Lachnummer

So albern lief der Gulag-Kampf: Der Kampf im Gulag hatte alles, was man von einer Slapstick-Action-Komödie erwarten würde. Erst begegnen sich beide Gegner mit ihren Pistolen und feuern ohne signifikanten Effekt aufeinander. Dann rennen beide panisch in Deckung, werfen planlos Granaten in die Botanik und rennen wie blinde Hühner umeinander herum.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Dazwischen schießen sie aus nächster Nähe aufeinander, ohne das irgendjemand etwas trifft. Die ganze Szene erweckt den Eindruck, dass beide Spieler zum ersten Mal in ihrem Leben einen Shooter spielen und die Steuerung noch in keinster Weise kapiert haben.

Das ganze Schauspiel ist derart schlecht, dass am Ende das Spiel die Runde abbricht und beide Spieler aus dem Gulag und der Runde fliegen. Das System hatte wohl entscheiden, dass die aktuelle Runde ohne diese beiden „Experten“ besser dasteht.

CoD Warzone: Auf diese 10 Dinge achtet ihr im Gulag bestimmt nicht

Damit ihr nicht solche „Meisterleistungen“ abliefert, haben wir hier für euch etwas Hilfe parat. In unserem Artikel zu 10 Tipps und Tricks für die Warzone findet ihr allerlei nützliche Ratschläge, wie ihr euren Skill und euer Können in der Warzone schnell verbessern könnt. Dann kommt ihr nämlich gar nicht erst ins Gulag. Viel Spaß beim Lesen!