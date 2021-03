4 Twitch-Streamer killen 162 Anfänger in CoD Warzone und nennen es Weltrekord

In Call of Duty: Warzone haben 4 Twitch-Streamer einen Rekord in Quads aufgestellt. Sie töteten 162 Spieler in einem Match: Aber mit diesem Rekord ernten sie viel Kritik. Denn die Elite-Spieler waren in einer Lobby voller Anfänger unterwegs. Der Weltrekord entstand in „Bronze Tier 1.“

So kam der Rekord zustande: Am 5. März spielten 4 Twitch-Streamer in Call of Duty: Warzone eigentlich gegeneinander. Mit dabei waren:

Aydan (2 Millionen Follower) und Almxnd (22.000 Follower)

Sie spielten gegen Newbz (26.000 Follower) und ScummN (16.500 Follower)

Das sind alles exzellente Spieler, auch wenn nur einer von ihnen, der ehemalige Fortnite-Crack Aydan, wirklich groß auf Twitch ist.

Die 4 gingen eine Wette ein. Es ging darum, wer in einem Wettrennen „2vs2 Wager“ mehr Kills in einer Lobby holt. Dafür starteten sie zu viert als Team ein Match und gingen in zwei Duos getrennt auf die Jagd, um so viele Kills wie möglich zu erzielen.

Dabei wetteten sie um 500 $ an Twitch-Subs.

Der 21-jährige Aydan “Aydan” Conrad hat trotz seines jungen Alters schon eine wilde Gaming-Karriere hinter sich. Twitch-Zuschauer konnten den Shooter-Crack praktisch beim Erwachsenwerden zuschauen: Fortnite-Pro will sich viele Kills holen – Epic sperrt ihn live auf Twitch

In einer Lobby von Call of Duty: Warzone spielen 150 Spieler. Im Laufe ihres Duells sammelten die 4 Twitch-Streamet 162 Kills – sie töteten also praktisch jeden Spieler in der Lobby und einige sogar mehrfach, wenn die armen Kerle aus dem Gulag zurückkehrten.

Laut der US-Seite Dexerto nutzen die Streamer erneut die Warzone-Taktik, den Gegner Geld zu schenken, damit die sich wiederbeleben und die Pros sie erneut töten können, um ihren Kill-Zähler nach oben zu schrauben.

Was war das für ein Rekord? Der Twich-Streamer Aydan ging danach auf Twitter und verkündete, man habe einen „Neuen Weltrekord in Squad“ aufgestellt. Der werde jetzt niemals gebrochen.

Tatsächlich waren die 162 Kills ein neuer Rekord. Der alte Rekord von 143 Kills wurde im Januar aufgestellt.

Das englische YouTube-Video zum Rekord von Aydan binden wir hier für euch ein:

“Kompletter Bullshit und Betrug”

Das ist die Diskussion: Ein Nutzer auf reddit fand später heraus, dass der beeindruckende Rekord der 4 Streamer in einer „Bronze 1“-Tier-Lobby erzielt wurde. Das ist der niedrigste Lobby-Schwierigkeitsgrad in Call of Duty: Warzone. Die Vier haben also praktisch nur Anfänger und ziemlich miese Spieler bei ihrem Weltrekord getötet.

Der Rekord wird daher als „kompletter Bullshit“ und „Betrug“ angesehen. So ein Rekord sei überhaupt nichts wert, wenn er gegen solche Spieler zustande komme, sagt ein Nutzer auf Twitter.

Einer rechnet vor:

Der schwächste Spieler im Team von Aydan hatte eine „Kill-Death“-Ratio von 4,97. Der tötete praktisch 5 Spieler, bevor er einmal selbst starb.

In der ganzen Lobby lag der Schnitt aber bei 0,89: Das heißt, dass die meisten Spieler in dieser Lobby deutlich öfter sterben, als sie selbst jemanden töten.

Für einige Kommentatoren ein klarer Beweis dafür, dass die 4 Streamer gegen sehr schwache Gegner angetreten sein mussten.

“Bronze Tier”-Lobby war eine Anonmalie

Das sagen die Streamer selbst: Einer der Spieler, Amoxnd, gesteht ein: „Die Lobby, die wir gespielt haben, war eine Anomalie.“

Normalerweise müssen sich auch die Profis mit starken Spielern rumschlagen. Von den 20 Lobbys, in denen man angetreten ist, waren 16 Diamond-Lobbys.

Für die 4 Twitch-Streamer war die “Bronze-Tier”-Lobby also sowas wie ein Geschenk, das sie dann nutzten. Für die Spieler, die mit diesen 4 Profis in einer Lobby landeten, war das sicher kein Geschenk. Das erinnert schon an den armen TimTheTatman, der sich mal von einem Call-of-Duty-Profi abfarmen lassen musste, bis er schrie und jammerte;

