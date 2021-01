Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Zuletzt gab es auch Kritik an Warzone generell – speziell an der Integration von „Cold War“ und zu starken Waffen, die damit ins Spiel kamen. Manche Spieler wünschen sich den alten Zustand des Spiels zurück.

Schaut man in die Kommentare, wird angesichts dieser Punkte die Lobby, in der das Team spielte, kritisiert. Viele der Kommentare sprechen davon, dass die Spieler sich ihren Rekord in einer Lobby erkämpft haben, die unterhalb ihres eigenen Skills liegt. Ihnen wird vorgeworfen, das SBMM umgangen zu haben .

Deswegen gibt es Skepsis: Um überhaupt solche Zahlen zu erreichen, braucht man schon eine Menge Glück. Schließlich laufen im Battle Royale auch noch andere Spieler rum, die die Lobby dezimieren und man hat nur begrenzt Zeit für Rekorde. Und dann muss man all die Spieler, die man antrifft, eigenhändig erledigen – für Rekorde muss also viel zusammenkommen.

