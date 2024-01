Ein bekannter Musiker sollte eigentlich in Terminator mitspielen, doch er wollte nicht

Ursprünglich wollte Star-Regisseur James Cameron den Sänger Sting in seinem Sci-Fi-Hit Terminator haben. Doch der sagte ab.

Wie Michael Biehn, der Darsteller von Kyle Reese in Terminator im Podcast Inside of You mit Michael Rosenbaum vom 16. Januar 2024 offenbarte, war ursprünglich jemand anderes für seine Rolle vorgesehen gewesen.

Statt ihm wollte James Cameron eigentlich den Sänger Gordon Matthew Thomas Sumner aka Sting, den Front-Man der Band The Police, für seinen Sci-Fi-Film haben.

Hier seht ihr einen Trailer zu Terminator:

Michael Biehn meinte, dass der Regisseur den Sänger wahrscheinlich wegen dessen „überirdischer Qualität“ in dieser Rolle sehen wollte.

Weiter erzählte der Kyle Reese-Darsteller, dass sich der Regisseur persönlich mit dem Sänger getroffen hatte, jedoch eine Absage bekam.

Michael Biehn in Terminator

Grund dafür war angeblich sein vorheriger Film Piranha 2 – Fliegende Killer, ein Projekt, dass für James Cameron ein solch großer Reinfall war, dass er den Streifen am liebsten aus seinem Gedächtnis verbannen möchte.

„Ich glaube, er hat sich mit Sting getroffen, und ich glaube, Sting hat im Grunde gesagt: ‘Ja, ich habe gerade Piranha 2 gesehen. Ich glaube, ich passe bei dieser Sache.’ So in etwa.“

Mehr zu Terminator findet ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts: “Sag mir nicht, wie ich schreiben soll”: So hat James Cameron Arnold Schwarzenegger beim “Terminator”-Dreh angepflaumt

Dabei soll der Regisseur wohl im Voraus schon fest mit dem Sänger gerechnet und keinen anderen in der Rolle gesehen haben:

„Ich bin mir nicht sicher, wie ernst es Jim [James Cameron] mit ihm war. Ich habe noch nie einen anderen Namen in Verbindung mit Kyle Reese gehört.“

Nachdem James Cameron den Sänger nicht für sein Filmprojekt gewinnen konnte, ging die Rolle dann direkt an Biehn, der am Ende in seiner Terminator-Rolle international bekannt wurde.

Mehr zu dem bekannten Sci-Fi-Film von James Cameron: Arnold Schwarzenegger wollte einen berühmten Satz aus Terminator eigentlich gar nicht sagen