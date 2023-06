CS:GO: Spieler loggt bei Steam ein, hat plötzlich 354.000 € weniger

Valve hat es sich zum Ziel gesetzt, gegen bestimmte Seiten vorzugehen, die Glücksspiel mit Skins bei Counter-Strike: Global Offensive betreiben. Diese Seiten stehen im Verdacht, für Geldwäsche genutzt zu werden. Jetzt hat Valve harte Strafen gegen 40 „High-Roller“-Accounts verhängt. Insgesamt verwandelte man Skins im Wert von 2 Millionen $ in wertlose Pixel. Einen Trader traf es besonders hart.

Das ist die Situation:

Beim extrem erfolgreichen Shooter CS:GO gibt es kosmetische Items, die Skins. Mit ihnen lässt sich das Aussehen von Waffen verändern.

Diese Skins werden über den Steam-Marktplatz gegen echtes Geld gehandelt – das ist schon lange so und das ist für Valve auch okay.

Aber: Es gibt auch Seiten, die unreguliertes Glücksspiel mit diesen Skins betreiben und da zieht Valve eine Grenze. Das will man nicht. Seit Mai 2023 geht man gegen Glücksspiel mit Skins hart vor. Einige dieser „unregulierten“ Seiten stehen im Verdacht, für Geldwäsche genutzt zu werden.

Wettseite “verpetzt” Konkurrenz

Das ist jetzt die Aktion: Eine Glücksspiel-Seite „CSGORoll“ fiel in den vergangenen Monaten besonders auf.

Diese Seite hatte sogar mit einem 18-jährigen Profi-Spieler des großen E-Sport-Teams G2 öffentlich für ihre Dienste geworben. Dafür wurde das E-Sport-Team G2 harsch kritisiert.

Denn die Werbung machte den Eindruck: „Endlich bin ich 18, endlich kann ich ins Online-Casino gehen.“

Doch gegen diese Seite kursieren Anschuldigungen einer anderen Wettseite CSGOEmpire: Der Betreiber der Konkurrenzseite postete auf Twitter, über die Seite CSGOroll würde Geld gewaschen werden – 12,7 Millionen an Krypto-Währung seien in einem Monat gewaschen worden (via twitter):

“Die ganze Operation, von einem illegalen Casino unterstützt, das mit Kindern wirbt, hat keinen richtigen Geoblock, keine Lizenz und räuberische Withdrawal Locks, die höchst illegal sein. Wir werden die Regulatoren und andere Partien über diese Operation unterrichte.”

40 Trader hatten Vorzugsbehandlung – andere konnten Gewinne nicht abheben

Ferner warf CS:GOEmpire der Konkurrenz vor, Geld zu waschen und dabei eine eingeweihte Schar von Händlern zur Verschwiegenheit zu verpflichten und sie bevorzugt zu behandeln. Während andere, “normale” Spieler zwar viel Geld gewinnen würden, den Gewinn aber nicht abheben dürften.

Der Betreiber von CSGOEmpire veröffentliche ein Dokument von 40 Teilnehmern eines geheimen “Supplier-Programms”. Die hätten ihr Guthaben auf der Seite als Kryptowährung abheben dürfen.

In dem Dokument nannte der Betreiber von CSGOEmpire die Namen der Steam-Accounts, Twitter-Namen, die Namen auf CSGO_Roll und den Wert der Accounts.

Wie Dotesports meldet, soll Valve wenige Stunden, nachdem die Liste veröffentlicht wurde, am 28. Juni gegen 40 Trader dieser Seite vorgegangen sein und insgesamt Skins im Wert von 2 Millionen $ wertlos gemacht haben, indem man ihren Accounts einen permanenten Community-Bann verpasste.

Die Leute können die Skins zwar behalten, aber sind vom Handel mit ihnen ausgeschlossen.

Der Betreiber der Wettseite, der die 40 Trader öffentlich machte, feiert sich auf Twitter für einen Erfolg und spricht sich für “sicheres, faires” Handeln aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Einen der Accounts, einen „Obstmann“ traf es besonders hart: Er verlor Skins im Wert von 376.300 € und 20 Cent.

Wie wird das diskutiert? Viele in der Community der Skin-Trader von CS:GO sind offenbar schadenfroh, dass es da 40 High-Roller so hart trifft. In den Reaktionen auf Twitter ist viel Gelächter.

Einige fragen sich aber, ob die Banns wirklich permanent sind oder ob Steam doch noch Gnade walten lässt.

Der umgekehrte Fall, dass man auf Steam einloggt und hat plötzlich viel mehr Geld, gibt es auch:

Steam: Spieler loggt sich jahrelang nicht bei CS:GO ein – Findet Items im Wert von 400.000 Euro