An den Starfield-Chef gewandt, fährt er fort: “Todd, nichts für ungut. Es ist ein gutes Spiel. Kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, mit dem Verlassen der Erde.” Das sei etwas, was man nicht verpassen wolle, so der Leaker. Wir haben euch das Video hier eingebunden.

Was ist das für ein Video? In einem YouTube-Short verkündete DHavenShadow, Starfield sei genau das Richtige für Gamer, die auf der Suche nach einer anderen Art Spiel seien. Es brauche allerdings Zeit und man müsse viel lesen.

Der YouTuber DHavenShadow, der Starfield-Gameplay auf YouTube geleakt haben soll, veröffentlichte nun ein Video, in dem er sich an Todd Howard persönlich wendet und das Spiel lobt.

Was hat es mit den Leaks auf sich? Bethesda hielt sich lange bedeckt, was Details zum SciFi-Epos Starfield anging. Zwischenzeitlich war Game Director Todd Howard sogar die einzige Person , die über unveröffentlichte Informationen zum Spiel sprechen durfte.

Das SciFi-Rollenspiel Starfield erscheint am 6. September 2023 und wird bereits sehnlichst erwartet. Da ist es wenig verwunderlich, dass die ersten Leaks längst die Runde machen. Ein Leaker veröffentlichte nun ein Antwort-Video an Starfield-Chef Todd Howard, um das Spiel zu loben.

