Starfield hat viele MMO-Elemente, doch die Fans erklären, warum sie kein „richtiges“ MMO wollen

Starfield wird das neuste Rollenspiel von Bethesda und soll im September 2023 auf Xbox Series X|S und PC erscheinen. Dabei liefert es einige Gameplay-Elemente, die an ein MMO erinnern. Doch viele Fans sind froh, dass das SciFi-Epos ein Singleplayer ist.

Welche MMO-Elemente hat Starfield? Starfield besitzt einiges, dass zwar auch in Singleplayer-Rollenspielen Sinn ergibt, aber vor allem in MMOs die Individualität der Spieler betont.

Dazu gehören:

der umfangreichste Charaktereditor, den ein Bethesda-Spiel je hatte und die Möglichkeit, euer Raumschiff komplett frei zu gestalten.

Weltraum-Dogfights, mit denen sich Spieler wie in EVE Online oder Star Wars Squadrons bekämpfen könnten

ein Crafting-System, das euch erlaubt, Basen auf den verschiedenen Planeten zu errichten oder Waffen zu modifizieren und Ressourcen, die ihr sammeln müsst, um das Crafting-System ausreizen zu können – ganz typisch, für haufenweise MMORPGs und Survival-Games.

Außerdem kommt Starfield mit einer Stadt namens New Atlantis, in der Frieden herrscht und ihr Quests annehmen könnt. In New Atlantis könnte der Handel zwischen den Spielern möglich sein. Spieler würden Ressourcen tauschen oder gemeinsam zu verschiedenen Abenteuern aufbrechen.

In MMOs spricht man bei Orten wie New Atlantis häufig von einem Social-Hub, doch in Starfield fehlt der soziale Aspekt. In No Mans Sky, das viele Gemeinsamkeiten zu Starfield aufweist, aber einen Multiplayer bietet, ist die Weltraumanomalie (eine riesige Raumstation) der Social-Hub.

Insgesamt ist gut vorstellbar, wie Gruppen von Spielern die einzelnen Planeten Starfields erkunden, gemeinsam Quests absolvieren, in einem Auktionshaus miteinander handeln oder eine Basis für die eigene Gilde errichten. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus findet sogar, dass Starfield das beste MMO wird, das gar keines ist.

Starfield-Fans wollen kein MMO

In dem Subreddit von Starfield gibt es einen Post, in dem Fans der SciFi-RPGs erklären, weshalb sie froh sind, dass Starfield kein MMO ist (via Reddit).

Der Beitrag erschien am 01. Juli 2023 und sammelte innerhalb von vier Tagen über 2.400 Upvotes und fast 500 Kommentare (Stand 05. Juli).

Warum wollen Starfield-Fans kein MMO? Die Spieler nennen verschiedene Gründe, warum sie es gut finden, dass Starfield kein MMO ist. Manche bezeichnen sich selbst als Griesgram und meinen, sie seien einfach keine sozialen Gamer und wollen beim Spielen ihre Ruhe.

Einige Spieler sagen auch, sie haben keine Lust auf Leute, die herumschreien oder toxisch sind und ihnen damit den Spielspaß vermiesen würden. Manche erzählen dazu von schlechten Erfahrungen, die sie in MMOs mit anderen Spielern gemacht haben.

„Ich bin außerordentlich froh, dass dieses Spiel ein Singleplayer ist. Ich bin kein geselliger Spieler; ich bin ein alter Griesgram und mag meine Ruhe und Frieden.“

„Ich mag es nicht, mich auf andere Leute zu verlassen, um mein Spiel voranzubringen.“

„Ich habe mich nie besonders für Multiplayer interessiert. Eine Menge Leute schreien und nehmen das Spiel zu ernst. Ich möchte einfach in Ruhe auf den Planeten herumlaufen.“

„Es hilft auch nicht, dass Social-Gaming eine unglaublich toxische Umgebung […].“

Einige Spieler fügten allerdings hinzu, dass sie eine Art „drop in, drop out“-Koop-Modus akzeptabel finden würden. So könnte man das Spiel mit seinen Freunden erleben und gemeinsam die Story absolvieren, ohne auf fremde Spieler zu treffen.

Wenn ihr ein Spiel sucht, in dem ihr den Weltraum gemeinsam mit anderen Spielern erkunden könnt, solltet ihr euch ein fast 7 Jahre altes Survival-Spiel anschauen:

