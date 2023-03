Starfield: Neues Rollenspiel von Bethesda erhält „ab 18“-Alters-Empfehlung, hat aber kein Ihr-wisst-schon-was

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Wie die Seite PCGamesN erwähnt, ist es für Fans der Rollenspiele von Bethesda relativ normal, dass es in den Rollenspielen zu Drogenkonsum kommt: Aber in Fallout 4 wurde der Konsum von Jet oder Psycho von der australischen Behörde nur als “moderate Auswirkungen” angesehen, bei Skyrim fehlt die Bewertung sogar ganz, obwohl jeder weiß, wie die Khajiit dort auf Skooma stehen.

Das neue Rollenspiel „Starfield“ (PC, Xbox) von Bethesda hat jetzt eine erste Alters-Einschätzung in Australien erhalten. Das Spiel wird ab 18 sein. Diese restriktive Empfehlung liegt aber nicht daran, dass es im SF-Rollenspiel so freizügig zugeht, sondern an viel Gewalt und noch mehr Drogen.

