Starfield: Release im September – Infos zum meistgewünschten Spiel auf Steam

Was zeigt der Trailer? Neben dem neuen Release-Datum erfahren wir durch den Trailer auch das Datum eines neuen Showcases, der Starfield Direct. Die Starfield Direct findet am 11. Juni 2023 statt und soll weitere Informationen zu dem Weltraum-RPG geben.

Wann erscheint Starfield? Starfield hat endlich ein Release-Datum und soll am 06. September 2023 erscheinen. Das gaben die Entwickler am 08. März 2023 in einem Launch-Date-Trailer bekannt.

Was ist Starfield? Starfield ist ein Weltraum-RPG, das von Bethesda entwickelt wird. Das Studio ist vor allem für Spiele wie The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 bekannt.

