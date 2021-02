Star Trek Online feiert 11. Jubiläum, doch das sorgt für Ärger

Ok, ich schreite hier schnell ein, denn ich will keine falschen Hoffnungen schüren. Dies ist das große Legendary-Bundle für dieses Jahr. Es wird vielleicht noch andere Legendary-Bundles in diesem Jahr geben, einschließlich eines, von dem ich glaube, dass es euch aufgrund der heutigen Reaktionen gefallen wird, aber sie werden in der Größenordnung der Romulan-, Discovery- und Mirror-Bundles liegen. Es gibt keine Pläne für ein Bundle mit zehn Schiffen, es tut mir leid.

Manche STO-Fans glauben, dass dieses Bundle negative Auswirkungen haben könnte. Weil es eben nicht so gut ist, könnte es sich schlecht verkaufen. Dann wäre es möglich, dass es keine weiteren legendären Klingonenschiffe mehr gibt, weil die Annahme entstehen könnte, diese kamen ja im Jubiläums-Bundle nicht gut an.

Was wird gefeiert? Zum 11. Jubiläum von Star Trek Online verkaufen die Cryptic Studios ein neues Bundle. Das 2021 Anniversary Legendary Bundle bietet die ersten legendären Klingonenschiffe. Immerhin feiern wir aktuell auch das Jahr der Klingonen in einem MMORPG, das übrigens auch alleine Spaß macht .

