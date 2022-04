Star Trek verkauft teure Raumschiff-NFTs für Lizenz-Spiel – Aber keiner weiß, wie das Game aussieht

Paramount Global ist ein amerikanisches Medien-Unternehmen, das viele große Lizenzen hält, darunter Star Trek und Marken von Nickelodeon. Paramount plant eine Reihe von NFT-Spielen mit einigen Lizenzen und startete nun mit dem Verkauf von Raumschiff-NFTs – wie das Spiel aussieht, ist aber noch völlig unklar.

Star Trek war in der 90er- und Anfang der 00er-Jahre eines der größten und beliebtesten Film- und Fernseh-Franchises der Welt. Auch auf dem Videospiel-Markt gab es regelmäßig neues Futter für Fans.

Dann war es eine Weile still um die Reisen in unendliche Weiten.

Aktuell laufen mal wieder 2 Fernsehserien zu Star Trek, weitere Filme sollen kommen und für Gaming-Fans steht ein Adventure steht kurz vor dem Release (via gamestar.de).

Dazu gesellt sich nun ein Projekt von Rechte-Inhaber Paramount, das voll auf NFT-Inhalte setzt. Erste Raumschiffe werden bereits angeboten, doch bisher ist noch unklar, wie das Spiel überhaupt aussieht. MeinMMO stellt euch „Star Trek: Continuum“ vor.

NFT ist der neue Trend im Gaming, Firmen sind Milliarden $ wert – Aber warum?

Star Trek: Continuum – Einstieg ins Spiel kostet zum Start 250 $

Was ist das für ein Spiel? Das lässt sich aktuell gar nicht so genau sagen. Derzeit gibt es nur eine Roadmap mit 4 Seasons, die nur wenig Hinweise darauf gibt, was das für ein Spiel werden soll:

Season 0: Es lassen sich NFT-Schiffe kaufen, die ihr für Missionen benötigt

Season 1: NFT-Crewmitglieder werden hinzugefügt – die braucht ihr für Reisen mit dem Schiff

Season 2: Ihr könnt Missionen starten, um weitere NFT-Güter zu sammeln

Season 3: Mehr NFTs kommen ins Spiel – darunter Planeten, Charaktere, Spezies und mehr

Bisher hat nur Season 0 einen Termin. Da findet der erste Drop mit NFT-Raumschiffen statt. Am 09. April um 17:00 Uhr unserer Zeit startet für 24 Stunden der erste Schiffs-Verkauf. Die Schiffe des ersten Drops kosten mindestens 250 $ (rund 230,- € / Stand 08. April 2022).

Es handelt sich um ein Spiel, aber wie das aussieht, ob ihr die Schaffe selbst steuern könnt oder nur regelmäßig auf Missionen schickt, lässt sich derzeit nicht sagen.

Pamela Kaufman, President Consumer Products and Experiences bei Paramount, sagt dazu: „Fans sollten in der Lage sein, mit unseren Inhalten zu interagieren, wo immer sie sind, einschließlich des Metaverse“ (via intl.startrek.com).

Aktuell wirkt es eher so, als sei das „Spiel“ mit den Missionen eher nachrangig. Es geht eher um eine Sammlung von NFTs im „Star Trek“-Stil.

Die Schiffe werden zufällig generiert und sind alle etwas anders.

Wie kann man mitmachen? Ihr könnt euch auf einer Website von Star Trek anmelden (startrek.xyz). Hier kauf ihr ein Schiff und seid dann Teil des NFT-Projektes.

Die erste Ladung an Schiffen ist ab dem 09. April, 17:00 Uhr für 24:00 Stunden verfügbar. Hier müsst ihr mindestens rund 230,- € ausgeben, um euren Teil am neuen Continuum zu erwerben.

Später sollen mehr Schiffe folgen, zu den Preisen der nächsten Charge gibt es bisher aber keine Infos.

Welche Schiffe gibt es? Insgesamt habt ihr die Chance auf 6 verschiedene Schiffsklassen. Das Ganze wird über den Metaverse-Marktplatz „Recur“ abgewickelt.

Ihr könnt jedoch nicht selbst auswählen, welches ihr bekommt. Es läuft eher über NFT-Lootboxen:

Angebot „Captain Pack“: 6 Schiffsklassen Kosten: 250,- $ Miranda – 22,23 % Oberth – 22,23 % Soyuz – 22,23 % Class III Carrier – 22,23 % Constitution – 5,55 % Constitution Refit – 5,55 %

Angebot „Admiral Pack“: 2 Schiffsklassen Recur-Pass benötigt (ca. 350 $) Kosten: 250 $ Constitution – 50 % Constitution Refit – 50 %



Alle Schiffe sind dabei auch optisch einzigartig und werden von einem automatischen Algorithmus erstellt. Um Zugriff auf das Admiral-Pack zu bekommen, braucht ihr vorher einen Pass vom Marktplatz „Recur“. Der Pass bietet Vorteile beim Kauf von digitalen Gütern auf der Plattform.

Der Preis des Passes schwankt, lag zum Zeitpunkt des Artikels bei 350,- $.

Um das NFT-Projekt zu bewerben, wurden auch einige Schauspieler der Serie „Star Trek: Discover“ ins Boot geholt. Darunter Sonequa Martin-Green, die Captain Michael Burnham gespielt hat.

Teil der Kooperation waren offenbar auch Tweets und unter einem Posting lässt sich schon gut erkennen, was Fans von dem Projekt halten (via twitter.com).

Viele Kommentare gehen in Richtung: „Ich respektiere dich und ich hoffe, dein Agent macht Überstunden, um dich aus dieser Betrugs-Promotion rauszuholen“.

Denn NFTs haben einen schweren Stand und werden sehr kontrovers diskutiert. Wenn Inhalte verkauft werden und ein passendes Spiel dazu wird nur angedeutet, ist das auch durchaus nachvollziehbar.

Was aus dem Projekt entsteht, muss die Zeit zeigen. Paramount plant derweil bereits die nächsten Lizenz-NFTs mit Figuren von Nickelodeon.

Über ein weiteres Spiel mit NFTs haben wir auf MeinMMO erst vor kurzem berichtet: Ubisoft bringt kontroverse NFTs zu Ghost Recon Breakpoint, will viel Geld dafür – Killt das Spiel kurz danach