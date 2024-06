Spieler kauft sich neue HDD mit 2 TB richtig günstig – Als er sie testet, kann er nur 160 GB nutzen

Ein Beispiel, wie so ein problematisches Angebot auf Amazon aussehen kann, stellen wir euch in folgendem Artikel auf MeinMMO vor: Angebote auf Amazon locken mit 8 TB SDD für schlappe 80 Euro – Lasst die Finger davon und erspart euch den Frust

In der Regel lohnt sich auch ein Blick in die Bewertungen oder Kommentare auf Amazon oder einschlägigen Kaufseiten: Schimpfen die Leute über die schlechte Qualität oder dass das Produkt nicht hält, was es verspricht, solltet ihr auch die Finger davon lassen.

Mit dem kostenlosen Tool H2testw kann man übrigens schnell selbst prüfen, ob das Produkt die korrekte Menge an Daten auf eine SSD oder USB-Stick schreiben kann. Wenn dies nicht der Fall ist, habt ihr in der Regel einen Fake erwischt.

Am Ende kaufte er sich eine HDD mit 2 TB Speicher. Doch als er die Festplatte einsetzen möchte, muss er feststellen, dass er nur 160 GB von den 2 TB verwenden kann (via reddit.com ).

Ein Spieler kauft sich eine neue Festplatte für seinen Rechner und nutzt dafür ein sehr günstiges Angebot. Doch am Ende fällt er auf ein paar Betrüger herein. Dahinter steckt eine beliebte Betrugsmasche, die seit Jahren eingesetzt wird.

