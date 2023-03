Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Was ist noch seltsam? Wenn ihr euch etwa den derzeit besten Deal für eine 20 TB SSD anseht, werdet ihr feststellen, dass der Preis bei mindestens 322 Euro liegt. Schaut ihr euch die allgemeinen Angebote, etwa über Geizhals , an, dann stellt ihr ebenfalls fest: Ihr zahlt nirgendwo weniger als 300 Euro für eine so große SSD.

Auch Krazy Ken’s Tech Talk verweist auf die Probleme mit solchen Produkten (via youtube.com ). Die Geräte sehen etwa beliebten Produkten von Samsung und Co ähnlich, im Inneren befindet sich aber nur eine SD-Karte und ein manipulierter Speichercontroller. Die maniulierte Firmware sorge dann dafür, dass man völlig utopische Zahlen sehen würde.

Wie funktioniert der Fake hinter solchen Produkten? USB-Sticks mit 1 TB Speicher für 20 Euro sind keine Seltenheit. Oftmals steckt in solchen Produkten aber nur ein Speicher von 32 GB (via SSD-Tester.de ). Das Online-Magazin erklärt:

