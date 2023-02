Eine Gamerin findet gemeinsam mit ihrem Freund eine AMD-Grafikkarte. Doch dahinter steckt eine völlig andere GPU, die unter Spielern einen schlechten Ruf hat.

Zwei Personen hatten eine Radeon RX 6800 für rund 400 Euro entdeckt. Doch bereits im Geschäft wurden die beiden misstrauisch: Die Verkaufsschachtel sagt Radeon RX 580, die Grafikkarte wird jedoch als RX 6800 deklariert (via reddit.com).

Vom äußeren her wirkt das Modell wiederum wie eine alte Nvidia-Grafikkarte. Es passte daher nichts so richtig zusammen. Ein User aus den Kommentaren meint auch gleich: „Ah ja, die berüchtigte GTS 450.“

Die GTS 450 steckt in fast jeder Fake-Grafikkarte

Was ist das überhaupt für eine GPU? Die GTS 450 (Codename “Fermi”) von Nvidia ist eine Einsteigergrafikkarte aus dem Jahr 2010 und war damals schon für hohe Auflösungen und aktuelle Spiele zu langsam (via computerbase.de). Sie konnte nie richtig mit dem Pendant von ATI mithalten.

Das hat sich 12 Jahre später nicht geändert, wobei ATI mittlerweile in AMD aufgegangen ist. Heute ist die Nvidia-Grafikkarte erst recht veraltet und schafft halbwegs moderne Spiele nur in niedrigen Einstellungen. Wie viel diese Grafikkarte an Performance liefert, könnt ihr euch etwa in folgendem YouTube-Video ansehen:

Was hat das mit dem Fake zu tun? Auf umstrittenen Seiten wie Aliexpress und Wish, aber auch Seiten wie eBay und Amazon findet ihr regelmäßig Angebote, wo ihr angeblich für wenig Geld tolle Grafikkarten bekommt. Bestellt ihr dann so eine Grafikkarte, dann bekommt ihr zwar eine GPU zugeschickt, doch die ist in den meisten Fällen nicht die, die ihr gekauft habt.

Häufig bekommt ihr eine Fake-Grafikkarte, die mit dem eigentlichen Produkt nichts zu tun hat. Installiert ihr das Modell, wird zwar das gekaufte Produkt ausgegeben, schnell werdet ihr aber feststellen, dass etwas nicht stimmt. Dahinter steckt eine Betrugsmasche, die beim Verkauf von Grafikkarten schon länger eingesetzt wird:

Betrüger kaufen eine alte GTS 450 oder die entsprechende Platine für einen Spottpreis.

Anschließend installieren sie ein BIOS-Update, welches eurem Computer vorgibt, eine völlig andere Grafikkarte zu sein. Etwa eine GTX 1060 Ti.

Im nächsten Schritt wird die Grafikkarte dann als GTX 1060 Ti verkauft. Personen mit wenig Erfahrung kaufen das Produkt, ohne den Fake zu erkennen. Denn die Aufkleber und die Schachtel weisen die Grafikkarte als „richtiges“ Modell aus.

Wird die Grafikkarte anschließend eingebaut, gibt es überwiegend Ärger mit Glitches und Abstürzen, da Software und Grafikkarte nicht zueinander passen. GPU-Z, ein kleines kostenloses Tool, erkennt solche Fakes mittlerweile und weist euch dann darauf hin, dass ihr eine falsche Grafikkarte habt.

Besonders ärgerlich ist, dass es wohl etliche chinesische Modelle von der GTS 450 zu geben scheint. Das macht es schwierig und aufwändig, so eine Karte richtig ans Laufen zu bekommen und das passende BIOS zu installieren, da es etwa Modelle mit unterschiedlich viel Videospeicher gibt.

Grafikkarte ist unter Gamern berüchtig, regelmäßig fallen Nutzer darauf rein

Wie ist der Ruf der Grafikkarte? Unter Gamern gilt die GTS 450 mittlerweile als berüchtigt. In etlichen Foren (via techpowerup.com, linustechtips.com oder computerbase.de) sind diese Fake-Grafikkarten sehr bekannt und es gibt immer wieder Nutzer, die darauf hereinfallen und sich über Probleme wundern.

Im Internet werden bei verschiedenen Herstellern diese Fermi-Grafikkarten als GTX-1000er-GPU an unwissende Käufer verkauft.

Der bekannte Tech-YouTuber „Dawid Does Tech Stuff“ hatte auch einmal in einem Video ausführlich die Unterschiede zwischen Fake und Original gezeigt:

So lassen sich Fake-Modelle relativ leicht erkennen, wie etwa der YouTuber und auch andere Nutzer erklären:

Etwa an den falschen Anschlüssen, denn neuere Grafikkartenmodelle bieten kein VGA mehr an.

Oder an einem Kühlerdesign, welches nicht zur Grafikkarte passt.

Auch fehlen bei Fake-Modellen in einigen Fällen Komponenten, wie etwa Kühlrippen oder ähnliches. Das spricht dafür, dass die Betrüger das Kühlsystem einer anderen Karte recycelt haben.

Auch bei der Verpackung sollte man skeptisch werden: Der Karton ist fast leer von Marketingmaterial und bietet oft nur sehr einfache Verpackung und keine antistatische Polsterung.

