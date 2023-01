Gamer kauft gebrauchte Nvidia-Grafikkarte mit seltsamem Aufsatz, doch die Community hat vor etwas anderem mehr Sorge

Ein Gamer hat sich eine gebrauchte Nvidia-Grafikkarte gekauft. Die kommt mit einem ganz seltsamen Aufsatz. Die Community kann ihm ziemlich schnell erklären, was er da gekauft hat, doch eine andere Sache macht viel größere Sorge.

Gebrauchte Hardware ist für viele Nutzer eine Alternative, um beim Kauf von neuen Komponenten Geld zu sparen. Denn gebrauchte Hardware ist günstiger als Neuware, funktioniert aber in vielen Fällen genauso gut. Ehemalige Krypto-Miner überfluten den Markt mit günstigen Grafikkarten-Angeboten und verkaufen Grafikkarten mittlerweile sogar unter der unverbindlichen Preisempfehlung.

Ein Gamer hatte sich jetzt eine Grafikkarte gebraucht gekauft, um Geld zu sparen. Doch die sieht ziemlich seltsam aus. Aus diesem Grund bat er die Community um Hilfe.

Gebrauchte Grafikkarte mit passivem Kühler

Was hat der Gamer gekauft? Ein Gamer hatte ein Bild von einer Grafikkarte gepostet und erklärt, dass er diese auf Facebook erworben habe. So schreibt er (via reddit.com):

Ich habe diese Grafikkarte kürzlich auf Facebook gekauft. Ich weiß nicht, was das oben auf der GPU ist. Ich schätze es, wenn jemand es identifizieren könnte und [sagen könnte,] ob ich es abnehmen soll oder nicht.

Was genau sieht man? Auf dem Bild ist das Innere des Gehäuses mit der eingebauten Grafikkarte zu sehen. Auf der Grafikkarte ist ein seltsames schwarzes Objekt platziert, welches wie ein Netz oder ein Gitter aussieht und etwa auf zwei Drittel der Grafikkarte platziert ist.

Worum genau handelt es sich? Laut einigen Usern soll es sich bei dem Objekt um eine passive Kühlung handeln. Diese kann man sich für Grafikkarten etwa auf Amazon kaufen und kosten im Schnitt rund 10 Euro. Es ist daher nichts Gefährliches.

Wobei einige fragen, wofür eine RTX 3060 Ti oder eine RTX 3070 einen solchen Aufsatz brauche. Denn diese Grafikkarten haben normalerweise keine Hitzeprobleme.

Kaputte Kabel machen der Community größere Sorgen als seltsamer Aufsatz

Doch eine andere Sache macht der Community mehr Sorgen als das komische Bauteil. So meint jemand:

Ich würde es so lassen, wie alle anderen gesagt haben. Aber bin ich der Einzige, der denkt, dass das Kabel ein wenig seltsam aussieht?

Andere mutmaßen ebenfalls, dass das Kabel beschädigt sein müsse, so wie es auf dem Bild aussieht. Und kaputte Kabel sollte man in seinem Gaming-PC nicht verwenden. Denn diese sorgen im schlimmsten Fall für einen Kabelbrand im Rechner, was große Schäden verursachen könnte.

Einige empfehlen ihm daher, sich mal bei Herstellern umzusehen, die gute Kabel für Gaming-Systeme anbieten.

Was ein falsches Kabel anrichten kann: Was ein falsches oder kaputtes Kabel anrichten kann, hatte ein YouTuber ausprobiert. Der warnt vor billigen Kabeln und erklärt, warum ein falsches oder günstiges Kabel für euch und eure Hardware richtig gefährlich werden kann:

