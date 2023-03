Gamer kauft auf Amazon RTX 4090, bekommt viel schwächere Grafikkarte – Bemerkt Betrug erst, als er sie in Gaming-PC einbaut

Ein Nutzer hat auf Amazon eine neue RTX 4090 gekauft. Doch stattdessen hat er eine andere, deutlich langsamere Grafikkarte erhalten. Das fällt ihm aber erst auf, als er die GPU in seinen Rechner verbaut und sich über die Erklärungen des Systems wundert.

Wer aktuell seinen Gaming-PC mit einer neuen Grafikkarte aufrüsten möchte, der kann derzeit zwischen AMD, Nvidia und Intel wählen. Ein Nutzer hat sich für Nvidias RTX 4090, die derzeit schnellste Grafikkarte auf dem Markt, entschieden.

Doch als er die Grafikkarte in seinem Rechner verbaute, staunte er nicht schlecht. Denn sein PC erklärt ihm, dass er eine RTX 3070 Ti verbaut hat (via reddit.com). Die Community auf reddit muss ihm dann erklären, dass er tatsächlich eine falsche Grafikkarte bekommen hat.

Ein Sparfuchs hatte zumindest die richtige Grafikkarte bekommen, aber viel Freude hatte er trotzdem nicht damit:

Tauschte ein anderer Käufer die Grafikkarte in der Verpackung aus?

Was ist hier passiert? User vermuten, dass eine andere Person wohl auf Amazon eine RTX 4090 gekauft und seine „alte“ 3070 in der 4090er-Schachtel an Amazon zurückgeschickt hatte (via reddit). Dieser Tausch sei dann vermutlich auch niemandem aufgefallen, bis der Nutzer die GPU dann in seinem System verbaut hatte.

Erst der Nutzer auf reddit hatte sich dann gewundert, als die neue Grafikkarte vom System “nur” als RTX 3070 Ti erkannt wurde. Das System hatte jedoch Recht, denn er hatte tatsächlich nur eine RTX 3070 Ti erhalten. Darauf verwiesen auch etliche Nutzer aus der Community. So schreibt einer:

Der Typ, der seine alte 3070 gegen die 4090 getauscht hat, hat ein gutes Geschäft gemacht.

Teure Grafikkarten sind auf Amazon mittlerweile leider eine Option, um Käufer zu betrügen. Insbesondere dann, wenn der Käufer nicht auf den ersten Blick erkennt, was für eine Grafikkarte er da gekauft hat.

Wie einige Personen erklären, erkennt man auf den ersten Blick, dass es sich bei der Grafikkarte auf keinen Fall um eine RTX 4090 handeln könne.

Scam und Betrug mit Grafikkarten kommt auf Amazon mittlerweile häufiger vor

Was ist das Problem an so einem Betrug? Auf den ersten Blick sehen das gekaufte Produkt und auch der Verkäufer zuverlässig aus. Den Austausch in der Schachtel bemerkt dann im schlimmsten Fall erst der nächste Käufer. Oder es fällt ihm nicht auf, und er wundert sich nur über die Performance seiner neuen GPU, die viel schwächer als erwartet ausfällt.

Kann man sich gegen so was schützen? Viele Personen geben daher mittlerweile den Tipp, ein Video zu machen, wenn ihr besonders teure Hardware auspackt:

Denn wenn ihr dann gefälschte Ware oder einfach ein falsches Produkt in den Händen haltet, dann habt ihr zumindest den Beweis auf eurer Seite.

Obendrein könnt ihr dann beweisen, dass ihr die Ware nicht ausgetauscht habt, sondern dass vor euch schon jemand der Bösewicht gewesen sein muss.

Solche Beweise müssen jedoch nicht immer helfen, wie eine Geschichte eines Familienvaters zeigt. Denn er hatte ebenfalls eine falsche GPU auf Amazon erhalten, doch Amazon hatte eine Erstattung verweigert:

