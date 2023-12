Fans nordischer Action-Thriller aufgepasst: Aktuell gibt es einen besonders schwarzhumorigen Vertreter des Genres völlig kostenlos in der ZDF-Mediathek zu sehen. In der Hauptrolle: Stellan Skarsgård. Wer das blutige Spektakel nicht verpassen möchte, muss sich aber beeilen. Der Film ist nämlich nur noch bis zum 17. Dezember frei in der Mediathek verfügbar.

Um welchen Film geht es? Einer nach dem anderen vom norwegischen Regisseur Hans Petter Moland stammt aus dem Jahr 2014. Der Film feierte seine Premiere im Wettbewerb der Berlinale, immerhin das drittgrößte Filmfestival der Welt.

Die Geschichte erzählt von Nils Dickmann, einem Schweden, der allerdings in Norwegen lebt und dort als Schneepflugfahrer arbeitet. Als sein Sohn Ingvar tot aufgefunden wird, geht die Polizei von einer selbst verschuldeten Drogenüberdosis aus. Nils will nicht daran glauben, dass sein Sohn ein Junkie war, und stürzt bald in eine tiefe Depression. Erst als ein Freund seines Sohnes ihn aufsucht und ihm erzählt, dass Invgar das Opfer der örtlichen Drogenmafia wurde, findet Nils zu neuer Kraft. Er möchte Rache an den Mördern seines Sohnes nehmen. Was folgt, ist ein blutiger Streifzug durch die verschneite, norwegische Landschaft.

Ähnlich hart geht es in den Actionfilmen zu, die mein Kollege Niko Hernes euch in einer eigenen Liste empfiehlt.

Schon im Trailer von Einer nach dem anderen wird klar: Trotz der ernsten Ausgangslage bleibt genug Platz für allerlei bösen Humor:

Wer ist der Hauptdarsteller? Stellan Skarsgård ist ebenso wie seine Filmfigur Schwede. Fans von Marvel kennen ihn als Professor Erik Selvig aus den Avengers-Filmen. In der Neuverfilmung von Dune war er als Baron Harkonnen zu sehen. Musicalfans dürften sich an seinen Auftritt in den Mamma Mia-Filmen erinnern, und Freunde harter Kost kennen den Schauspieler als Dauergast in den Filmen von Lars von Trier.

Außerdem ist Stellan Skarsgård abseits seiner Arbeit auch für seine Familie bekannt. Seine Söhne Alexander, Gustaf, Sam, Valter und Bill sind allesamt als Schauspieler tätig. Letzteren kennt ihr vermutlich als Horrorclown Pennywise in der Neuverfilmung von Stephen Kings Es.

Wer es lieber weihnachtlich haben möchte, dem sei der versoffene Weihnachtsmann aus Bad Santa ans Herz gelegt.

Wer den Thriller sehen möchte, muss schnell sein

Wie könnt ihr den Film sehen? Nicht auf Netflix, Amazon Prime oder Disney+ gibt es Einer nach dem anderen zu sehen. Stattdessen solltet ihr einen Abstecher in die Mediathek des ZDF wagen. Der Film ist dort noch bis zum 17. Dezember abrufbar, allerdings nur zwischen 22 und 6 Uhr. Grund dafür ist die Altersfreigabe ab 16 Jahren. Dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist es aufgrund der deutschen Jugendschutzgesetze nicht gestattet, den Film zu einer früheren Tageszeit zu zeigen. Ausnahmen gelten für jene, die sich einen Account zulegen.

Anders als bei etablierten Streaming-Diensten braucht ihr im Falle der ZDF-Mediathek kein Abo. Den Film könnt ihr genauso wie alle anderen Inhalte völlig kostenlos streamen.

Übrigens wurde Einer nach dem anderen 2019 neu verfilmt. Dieses Mal mit Liam Neeson in der Hauptrolle.

Werdet ihr Einer nach dem anderen eine Chance geben? Einen weiteren, spannenden Film gibt es noch bis Januar zu sehen, ebenfalls in der Mediathek des ZDF.