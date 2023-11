Fans von Fight Club und Gone Girl sollten sich ab Freitag diesen neuen Netflix-Film angucken

David Fincher hat als Regisseur legendäre Filme gemacht. Dazu gehörten The Social Network, Sieben und Fight Club. Sein letzter Film war Monk und nun, nach 3 Jahren, erscheint sein neuer Film The Killer, den ihr ab dem 10.11.2023 auf Netflix gucken könnt.

Worum gehts in The Killer?

The Killer ist ein Action-Thriller und basiert auf einer Comic-Reihe

Die Hauptrolle spielt Michael Fassebender, den die meisten wahrscheinlich als Magneto aus der X-Men-Reihe kennen

Es geht um einen Auftragskiller, der immer mit Struktur und perfekter Planung seine Jobs erledigt

Doch wie es oft in solchen Filmen ist, geht bei einem Job etwas schief, und das Leben von Michael Fassbender’s Figur ist in Gefahr, da er plötzlich neue Feinde hat.

Warum sollte man ein Auge auf den Film werfen? Zu aller erst natürlich wegen des Regisseurs. David Fincher ist vor allem durch seine Thriller und Dramen bekannt. Gone Girl, The Social Network und Fight Club haben eine ganz besondere Atmosphäre.

Auch der Drehbuchautor Andrew Kevin Walker ist dabei, und in Kombination mit David Fincher vollbrachten beide zusammen den Film Sieben. Die Geschichte um einen Auftragskiller und der Fokus auf eine detailreiche Darstellung von Planung und Ausführung der Arbeit verspricht mit Fincher und Walker eine packende Geschichte.

Aber auch die Schauspieler sind nicht ohne. Michael Fassbender hat zwar auch Fehltritte in seiner Karriere, aber eine kalte, dabei durchaus charmante Präsenz hat er, was man auch in seiner Rolle als Magneto in den X-Men-Filmen sehen kann. Mit Tilda Swinton gesellt sich dann auch noch eine großartige Schauspielerin zum Film, die in skurrilen Rollen überzeugen kann.

Wann und wo kann man den Film gucken? Regulär läuft der Film leider nicht in deutschen Kinos, wenn, dann nur in speziellen Vorstellungen. Ab Freitag, dem 10.11.2023 kann man den Film aber auf Netflix sehen.

Habt ihr schon von dem Film gehört und habt ihr vor, ihn euch anzuschauen? Dann schreibt es in die Kommentare.

