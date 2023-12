Gerade könnt ihr eine schwarze Komödie mit einem versoffenen Weihnachtsmann kostenlos und ganz ohne Abo anschauen

Trapped: Gefangen in Island schaffte es auch in unsere Empfehlungen an packenden „Nordic Crime“ -Serien:

Kleiner Geheimtipp: Neben Bad Santa könnt ihr aktuell in der ZDF-Mediathek mit Trapped: Gefangen in Island eine packende Thriller-Serie aus Island anschauen. Alle 3 Staffeln sind momentan kostenlos verfügbar.

Was ist Bad Santa für ein Film? Bad Santa ist eine schwarze Weihnachtskomödie des Regisseurs Terry Zwighoff. In ihm spielt Billy Bob Thornton (Fargo) einen verruchten Santa Claus, der eigentlich gar keinen Bock auf seinen Job hat.

