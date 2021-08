Sony hat gute Nachricht für alle, die in den nächsten Monaten eine PS5 kaufen wollen

Das heißt: In den 9 Monaten, vom 1. Juli 2021 bis zum 31. März 2022, sollen weitere 12,5 Millionen PS5-Konsolen in den Handel kommen, damit Sony die Verkaufsziele erreicht. Und die Materialien, um diese PS5-Konsolen herzustellen, hat Sony bereits oder hat sie zumindest sichergestellt.

Der Mangel an Halbleitern hat verschiedene Bereiche getroffen. Durch mehrere Maßnahmen haben wir jetzt Handlungen unternommen, [um dem entgegenzuwirken]. Für die PS5 haben wir eine Stückzahl von Einheiten festgesetzt, die wir dieses Jahr verkaufen wollen, und wir haben die nötige Zahl an Chips sichergestellt, die wir brauchen, um diese Ziel zu erreichen.

Der Mega-Konzern Sony hat sich mit guten Nachrichten an die Öffentlichkeit gewandt: Offenbar entspannt sich die Lage bei der PlayStation 5 nun langsam. Dort machte der Mangel an Halbleitern lange Probleme, doch die Schwierigkeiten hat man nun nach etwa 9 Monaten im Griff. Bis zum März 2022 will Sony die Anzahl der verkauften PlayStation-5-Konsolen praktisch verdoppeln.

