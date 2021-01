Sony macht weiß-goldene PS5-Controller, doch nicht für euch

Allerdings kann es gut sein, dass es bald eine vierte Bestellwelle in Deutschland gibt . Laut Berichten werden die Lager vieler europäischer Händler nachgefüllt, insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Alternativ könnt ihr auch die PS5 samt Controller in schwarz kaufen , allerdings von Dritthändlern. Dabei wird der Controller aufgeschraubt, um ihn umzubauen, was die Garantie verfallen lässt.

Was macht ihn so besonders? Den Controller gibt es in dieser Version nicht zu kaufen. PS5-Spieler haben lediglich das Standard-Modell für 69,99 € zur Auswahl , die entweder so bleiben, wie sie sind oder verziert werden können.

Offenbar ist der Controller also exklusiv für Mitarbeiter gedacht, die am Launch der PlayStation 5 mitgearbeitet haben. Selbst, wenn ihr jetzt ins Unternehmen einsteigt, werdet ihr diesen Controller wohl nicht mehr bekommen.

Was ist das für ein Controller? Technische Daten zu dem Controller gibt es nicht, es scheint sich um einen gewöhnlichen DualSense-Controller zu handeln. Allerdings sind die Farben besonders: Der Controller selbst ist wie gewöhnlich weiß, aber die Verzierungen sind in einem Goldton gehalten.

