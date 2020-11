Ich liebe den neuen PS5-Controller, aber er hasst mich

Oft hört man, dass der neue Controller der PlayStation 5 eines der besten Features von Sonys neuer Konsole ist. Auch MeinMMO-Autor Max Handwerk liebt den neuen DualSense mit seinen schicken Effekten. Nur was das Gegner besiegen angeht, da sind sich Max und der PS5-Controller noch nicht so einig.

Richtig gute Optik, schnelle Ladezeiten, eine Konsole, die nicht beim kleinsten Aufwand klingt, als würde sie gleich abheben: Die PS5 macht vieles richtig. Zumindest hab ich in meiner ersten Woche noch keinen Anlass gehabt, zu meckern. Im Gegenteil: Mit der neuen Konsole zu spielen macht einfach verdammt viel Spaß.

Das liegt auch am neuen DualSense-Controller, über den schon viel geredet und geschrieben wurde. Deswegen fasse ich mich hier einmal kurz: Das tolle Spielgefühl, dass der Controller bei neuen Games vermittelt, muss man mal erlebt haben.

In Astro’s Playroom gibt’s eine beeindruckende Controller-Demo

Gerade das “Direkt-zum-Start-Installiert-und-überraschend-spaßig”-Spiel Astro’s Playroom sollte man unbedingt anwerfen, wenn man trotz des Vorbesteller-Chaos Glück hatte und eine PS5 zuhause hat.

Astro’s Playroom bringt die Features des PS5-Controllers voll zur Geltung, wie

adaptive Trigger

Bewegungssteuerung

und dieses verrückte Kribbeln in den Händen

Der PS5-Controller lässt das PS4-Pad alt aussehen

Man muss es dem Controller wirklich zugestehen: Im Falle von Astro’s Playroom steuert er das Spiel nicht nur, er macht es besser. Das Gefühl, als würde euch Sand über die Hände kribbeln, wenn man am Kühler-Strand ein paar Körner ins Gesicht des kleinen Roboters geblasen bekommt, oder die je nach Aufgabe unterschiedlich reagierenden Trigger – das kannte ich vorher einfach nicht. Und ich liebe es.

Der Playroom ist detailverliebt und sehr unterhaltsam

Dass der Controller auch abseits der neuen Features einfach richtig gut in der Hand liegt, merke ich vor allem dann, wenn ich nach einer Runde FIFA 21 auf der PS5 auf der PS4 weiterspiele.

Dort benutze ich dann den alten Controller und merke: Der DualShock, der jahrelang meine Spiel-Sessions begleitet hat, fühlt sich in der Hand irgendwie nicht mehr richtig an. Und das nach nur einer Woche mit der PS5!

Das Spiel bietet Details ohne Ende für langjährige PlayStation-Fans

Wo liegt also das Problem? Während ich den Controller schon jetzt liebe, scheint er mich manchmal ein bisschen linken zu wollen. Denn während er im freundlichen Astro-Spiel ein lieber Begleiter ist, der das Spiel besser macht, haben wir offenbar unterschiedliche Ansichten, was das Vernichten von Feinden in anderen Spielen angeht.

Ich glaube, mein Controller ist Pazifist

Dass wir uns in der Hinsicht nicht so einig sind, habe ich in meinen ersten Runden Fortnite auf der PS5 gemerkt (das auf der neuen Konsole übrigens richtig gut aussieht). Hier sei gesagt, dass ich ganz offen und ehrlich ein miserabler Fortnite-Spieler bin.

Das gilt vor allem für das Bauen: Ich kann zwar ab und zu mal ein paar Wände hochziehen, klar. Doch während ich noch am Schutzwall bastel, hat mein Gegner bereits eine ganze Festung errichtet. Inklusive Wachturm und vermutlich noch einer Trophäenkammer, in denen er den Loot seiner lächerlichen Opfer wie mir an die Wand nageln kann. Wie der Zweikampf aus der Deckung heraus ausgeht, brauch ich wohl nicht näher darstellen.

Verstecken und schnell zuschlagen – das klappte noch

Kurz: Für das direkte Bau-Duell bin ich in Fortnite kaum zu gebrauchen. Was aber zumindest klappt, ist das schnelle Reagieren, wenn ich mal wieder überfallen werde (oder selbst Feinden auflauere). Bei freier Sicht im Nahkampf schnapp ich mir die Pumpgun und schicke den Gegner direkt zurück in die Lobby. Schritte hören, umdrehen, Feind wegblasen, in Deckung gehen – das ging meistens noch ganz gut. Aber jetzt nicht mehr.

Denn: Wie es aussieht, ist mein PS5-Controller Pazifist. Das merkte ich, als ich letztens aus dem Nichts von einem Feind attackiert wurde.

Wie immer drehte ich mich zu ihm, drückte blitzschnell auf R2 und erwartete, dass er sich vor meinen Augen auflöst… aber Pustekuchen. Nix kam aus meiner Flinte raus – im Gegensatz zu seiner Waffe. Die verpasste mir eine komplette Ladung und schickte mich ins Jenseits. Was mich zur Frage führte: Was zum Teufel, PS5-Controller?

Die Flinte im Anschlag, aber dann nicht abdrücken: Garantierter Misserfolg

An diese Situation muss ich mich wohl gewöhnen

Das war passiert: Vermutlich wollte mein neuer Controller sich dafür rächen, dass ich ihn letztens einfach so lange nicht aufgeladen habe, dass er völlig entkräftet ausging. Oder ihm gefällt der Platz in meinem Wohnzimmer nicht. Vielleicht hat ihn auch mein Gegner bezahlt. Keine Ahnung – jedenfalls entschied er sich, meinen Feind zu verschonen und mich zu vernichten. Definitiv. Mein schnelles Ableben kann nicht mein Fehler gewesen sein. Ähem.

Während mein Controller die Flinte blockiert, feuert der Gegner drauf los

Spaß beiseite, denn mein Problem ist klar: Mit seinen adaptiven Triggern hat der Controller mich ausgetrickst. Die fühlen sich im PS5-Fortnite jetzt nämlich an “wie ein echter Abzug” und halten ein bisschen dagegen, wenn man schießen möchte. Man muss doller auf den Trigger drücken, um abzudrücken. Und offenbar hab ich so wenig Kraft im rechten Zeigefinger, dass die hektische Reaktion auf den Überfall einfach zu lasch ausfiel. Die gewohnte Reaktion von der PS4 reicht jedenfalls nicht mehr aus, um ihn durchzudrücken.

Das Fiese ist, dass man diesen Effekt auf dem Trigger nur hat, wenn man auch eine Schusswaffe verwendet. Die Spitzhacke etwa kommt komplett ohne Triggereffekt aus, weswegen ich dauernd vergesse, dass ich jetzt stärker draufdrücken muss, als früher.

Dieses Bild seh ich im Moment noch öfter, als früher

Das ist natürlich alles eine Frage der Umgewöhnung, und schon bald werde ich wieder nur noch aus den 1000 anderen Gründen in Multiplayer-Matches verlieren. Ich könnte den Effekt übrigens auch einfach ausschalten, weiß ich. Das Ding ist: Ich mag dieses neue Feature ja eigentlich gerne. Nur im direkten Duell in Multiplayer-Spielen, wenn es um Sekunden gehen kann, ist es vielleicht sogar ein Nachteil.

Übrigens: Auch in FIFA 21 wird sich der Controller bald bemerkbar machen. Zum Beispiel wird der rechte Trigger, der in FIFA 21 zum Sprinten gut ist, immer schwerer zu drücken sein, wenn die Spieler müde werden. Das ist insofern super, dass ich dann eine neue Ausrede habe, warum ich dauernd in FIFA verliere! Und was sonst im NextGen-Upgrade von FIFA 21 steckt, erfahrt ihr hier.