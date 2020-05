Das Tentakel-Monster Cthulhu wird spielbar im MOBA SMITE. Die Entwickler brechen damit eine Tradition – und das eröffnet viele neue Möglichkeiten.

Eines der wenigen MOBAs, die sich auch nach Jahren noch behaupten können, ist SMITE. Das liegt gleich an mehreren Gründen. Zum einen hat SMITE eine für Mobas ungewöhnliche Perspektive, die nah an der Action ist und zum anderen hat SMITE mit Göttern, die an reale Religionen und Mythen angelehnt sind, eine ziemlich coole Auswahl an spielbaren Charakteren.

Jetzt bricht SMITE jedoch mit seiner Tradition und dringt tiefer in den Bereich der Fantasy vor.

Wer ist Cthulhu? Cthulhu ist einer der „großen Alten“ und entspringt dem umfangreichen Mythos des Horror-Autors H.P. Lovecraft. Er wird als riesiges Monster mit unzähligen Tentakeln beschrieben, das irgendwo in den Tiefen der Meere schlummert. Selbst im Traum übt er seinen Einfluss auf die Welt aus und erschafft Kultisten, die sein Erwachen herbeisehnen. Sein Anblick soll so grausam sein, dass es selbst einen gefestigten Geist sofort in den Wahnsinn absteigen lässt.

Übrigens war der Cthulhu-Mythic von Lovecraft auch für andere Spiele Inspiration – in World of Warcraft basieren die „alten Götter“ ebenfalls auf dem Cthulhu-Mythos.

Was kann Cthulhu in SMITE? Das genaue Kit von Cthulhu ist noch nicht bekannt. Er wird jedoch ein Guardian sein, also ein magischer Tank, der auch soliden Schaden austeilen können wird. Ein paar Details wurden bereits verraten, so kann er:

Gegnerische Götter wahnsinnig machen und neue akustische und optische Verwirrungen hervorrufen.

Den Verstand wahnsinniger Götter „brechen“ um so dauerhaft für den Rest der Partie stärker zu werden.

Außerdem soll er der bisher größte spielbare Gott sein, jedoch nicht so lang wie die Weltenschlange Jormungandr. Während seines Ultimates wird er noch weiter anwachsen, um seiner monumentalen Präsenz mehr Ausdruck zu verleihen.

Cortyn von MeinMMO meint: Ehrlich gesagt habe ich SMITE inzwischen eine ganze Weile verschmäht und nicht mehr gestartet. Doch die Ankündigung von Cthulhu hat mich wieder Feuer und Flamme gemacht, sodass ich mich wieder in die Welt von SMITE einarbeiten will, um Cthulhu baldmöglichst spielen zu können. Kein Wunder, sind die Geschichten rund um den Cthulhu-Mythos doch zeitlos und auch heute noch richtig gute Horror-Literatur. Wenn Cthulhu auch nur halb so cool zu spielen ist, wie er jetzt schon klingt, könnte das mein neuer „Main-Gott“ werden …

Zwar ist SMITE schon zuvor ein bisschen vom „streng mythischen“ Pfad abgewichen und hat Charaktere wie Baba Yaga gebracht, doch mit Cthulhu schlägt man ein ganz neues Kapitel auf. Und das eröffnet viele neue, coole Möglichkeiten.

Was haltet ihr von Cthulhu in SMITE? Ist es cool, dass die Entwickler mehr Fantasy aufnehmen? Oder ist das der falsche Weg?