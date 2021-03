Das MOBA SMITE verwendet Götter aus alten Sagen als Helden: Doch der Name einer ägyptischen Göttin macht Probleme. Isis geht 2021 offenbar nicht mehr, denn der YouTube-Algorithmus rastet da aus und demonetarisiert Videos, weil Terror-Verdacht besteht. In der englischen Version wird der Name daher geändert.

Um welche Göttin geht es? Isis ist eine uralte ägyptische Gottheit, die schon im alten „Königreich von Ägypten“ verehrt wurde. Das bestand etwa 2500 Jahre vor Christus. Isis ist eine Mutter-Göttin im alten Ägypten, die Gemahlin des Osiris und Mutter des Himmelsgottes Horus.

Auch in SMITE ist Isis eine der ältesten Gottheiten im Spiel. Sie kam bereits im Mai 2013 ins MOBA, dort ist sie die „Göttin der Magie.“

In Smite treten die Götter und Helden aus mehr als einem Dutzend verschiedener Sagenkreise gegeneinander an. Achilles verhaut da Anubis, König Artus geht auf Bacchus los oder Odin bekommt es mit Chtullu zu tun.

Isis ist als Name in den Verruf geraten

Warum muss SMITE den Namen ändern? Offenbar verwechselt der YouTube-Algorithmus die alte ägyptische Göttin Isis mit der islamischen Terrororganisation IS, die als „Islamischer Staat“ bekannt sind. Im englischsprachigen Raum sind die auch als „ISIS“ bekannt, als „Islamic State of Iran and Syria.“

Wie SMITE in den neuen Patch-Notes schreibt, nennt man Isis ab sofort „Es-set“, das ist eine alternative Schreibweise des Namens, die auch in der „Encylopedia Britannica“ auftaucht.

Man hat die Göttin umbenannt um „De-Monetarisierung von Content“ zu verhindern und „Algorithmus-Verwirrung“ zu unterbinden.

Der Name soll ab dem Patch am 23. März geändert werden.

Gilt das auch für die deutsche Version: Nein, in Deutschland bleibt der Name bei Isis. Es heißt: „Die Probleme betrafen vorweigend englischsprachige Inhalte.“

In Deutschland scheint der Algorithmus weiterhin Isis von ISIS unterscheiden zu können. Puh.

YouTube geht gegen “schwierige Videos” vor

Das steckt dahinter: Das Problem hier ist eine Änderung bei YouTuber, die sogenannte „Adpocalypse“: 2017 hatten sich große Werbe-Anbieter bei YouTube beschwert, dass ihre Werbespots in „gewalttätigem Zusammenhang“ gezeigt wurden, also etwa ein Werbe-Spot vor Videos, die Gewalt verherrlichen.

Daraufhin wurde der YouTube-Algorithmus so angepasst, dass „schwierige“ Themen, die irgendwie mit Gewalt zu tun haben oder kontrovers erscheinen, weniger attraktiv für Werbung sind. Wenn der Algorithmus von YouTube also erkennt: „In dem Video geht es um Terror“, gelten für das Video andere Bedingungen als bei einem Video über ein harmloses Videospiel, in dem sich Götter gegenseitig mit magischen Flammen die göttliche Haut wegbrutzeln.

Zum anderen hatten die Spieler von SMITE ebenfalls bemerkt, dass der Name “Isis” mittlerweile kontrovers ist (via reddit). Schon im Januar 2020 kursierte auf reddit der Vorschlag, Isis doch einen anderen Namen zu verpassen. Man habe kein gutes Gefühl bei dem Namen mittlerweile. Streamer und YouTuber hätten Angst, den Namen auszusprechen, hieß es damals.

SMITE erlebte im Februar 2021 einen Aufschwung auf Steam:

